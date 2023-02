11 Uhr: Der Vögelebeck-Orden wird verliehen

Ein besonderer Höhepunkt bei der Straßenfasnacht 2023 auf der Marktstätte! Auf der Bühne von Blätzlebuebe, Konstanzer Keilern und SÜDKURIER wird erstmals der Vögelebeck-Orden verliehen. Er bezieht sich auf den Fasnachtsreim, der mit „In der Hüetlinstroß‘ am Eck‘“ beginnt und den Allerwertesten eines Bäckers thematisiert.

Der Vögelebeck-Reim In de Hütlinschtroß am Eck,

do wohnt de Vögele Beck.

Der schtreckt de Arsch zum Fenschter raus,

me monnt es wär‘ en Weck.



Es isch kon Weck, es isch kon Weck,

es isch de Arsch vum Vögele Beck.



Kummt e Mädle glaufe,

will des Weckle kaufe.



Es isch kon Weck, es isch kon Weck,

es isch de Arsch vum Vögele Beck.

Passend dazu soll künftig jedes Jahr eine Persönlichkeit geehrt werden, die entweder, rustikal närrisch gesagt, einen Arsch in der Hose bewiesen hat... oder jemand, auf den oder die genau das Gegenteil zutrifft.

Und wer bekommt den ersten Vögelebeck-Orden?

10.45 Uhr: Die Marktstätte ist schon voll

Schon bei den Bunten Abenden und Narrentreffen der vergangenen Wochen war zu spüren, wie sehr den Fasnachts-Fans die Narretei gefehlt hat. 2023 zeichnet sich nun ab, dass sich die Freude an der Fasnacht mit beispielloser Kraft Bahn brechen wird. Innerhalb weniger Minuten hat sich die Marktstätte gefüllt.

10.30 Uhr: Die Blätzlebuebezunft läuft auf die Marktstätte ein. Die Stimmung ist super. | Bild: Scherrer, Aurelia

10.45 Uhr: Laternentanz der Blätzlebuebe auf der schon vollen Marktstätte. Dieses Jahr kommt die närrische Freude mit aller Macht zurück. | Bild: Rau, Jörg-Peter

10.05 Uhr: So feiert Patrick Romer

Patrick Romer, bekannt aus der Reality-TV-Show „Bauer sucht Frau“ des Senders RTL und Fasnachter im Verein Bohland Biber in Konstanz-Dingelsdorf, animiert die Menschen am Donnerstagmorgen im Fuchshof. Der erste Schnaps ist da schon geflossen.

Patrick Romer im Fuchshof Video: Andi Schuler

10 Uhr: Das Rathaus wird gestürmt

In der Kanzleigasse übernehmen jetzt die Narren das Ruder im Rathaus. Mario Böhler, Präsident der Narrengesellschaft Niederburg, setzt „König“ Uli Burchardt vor die Tür. Der Oberbürgermeister und seine getreuen Bürgermeister müssen das Feld räumen, um zu feiern – und lassen den Narren freie Hand in den Amtsstuben.

Niederburg-Präsident Mario Böhler (Bildmitte) verkündet ins Mikrophon, dass die Spitze der Stadtverwaltung nun ihres Amtes enthoben ist. Rechts neben ihm steht Oberbürgermeister Uli Burchardt, verkleidet als König. | Bild: Hanser, Oliver

Und warum ist die Ukraine-Flagge am Rathaus nicht mehr da? Dazu schreibt Pressesprecher Walter Rügert an die Lokalredaktion: „Es ist so: Die Ukraine-Flagge wird mit der Rathausbefreiung durch die Niederbügler Fahne ersetzt, und zwar bis zum 22. Februar. Anschließend wird die Ukraine-Flagge wieder aufgehängt.“

10 Uhr: Jetzt beginnt das Programm

Zur Straßenfasnacht heute ist ein Besuch auf der Markstätte Pflicht. Blätzlebuebe, Konstanzer Keiler und SÜDKURIER laden gemeinsam zu einem vierstündigen Programm in einem freundlich-gesitteten närrischen Rahmen mit viel Spektakel auf der Bühne.

Mehr über das Programm Von Anfang an sollte das Programm Mäschgerle aller Altersgruppen ansprechen, insbesondere auch Familien mit Kindergarten- und Schulkindern, die nach der Befreiung etwas erleben wollten. Viele Jahre lang veranstaltete der SÜDKURIER das Programm vor der damaligen Lokalredaktion am Fischmarkt, bevor sich die Stadt einen Umzug auf die Markstätte wünschte: Wenn dort ein Programm geboten würde, so die Hoffnung, wird der Platz befriedet und wird nicht zum Epizentrum des Saufens und Randalierens. Das Konzept ging mit dem Umzug 2018 und bei den Wiederholungen 2019 und 2020 sofort auf. 2021 und 2022 konnte das Programm Corona-bedingt nicht stattfinden. 2023 nahmen es, nun in Partnerschaft, die Blätzlebuebe, die Konstanzer Keiler und der SÜDKURIER gemeinsam wieder auf.

Die Springreiter machen sich auf der Marktstätte warm. | Bild: Scherrer, Aurelia

Parallel findet für Jugendliche eine Party auf dem Stephansplatz statt, die ein sicheres Feiern ermöglichen soll. Und um 13 Uhr beginnt das Jakobiner-Tribunal auf dem Obermarkt, bei dem sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung verantworten muss.

Noch hat es nicht offiziell begonnen, und schon machen die Las Bambas bereits mächtig Stimmung. | Bild: Rau, Jörg-Peter

9.30 Uhr: Und wenn das Mägscherle mal muss?

Die Stadt Konstanz stellt zusätzliche öffentliche Toiletten bereit: Am Fischmarkt stehen im Bereich der Abzweigung Fischmarkt/Brotlaube ein WC-Wagen sowie ein barrierefreier WC-Container und am Münsterplatz zwischen Brückengasse und Theater ein WC-Wagen. An der Stephanskirche – von der Wessenbergstraße zum Stephansplatz – gibt es mehrere Dixi-Toiletten sowie ein barrierefreies Dixi. Eine Karte für alle, die ein Bedürfnis haben, gibt es hier.

Huch! Wohin ist der Blätzlebrunnen auf dem Augustinerplatz denn verschwunden? Die Blätzlebuebe präsentieren hier den neuen Seichbrunnen. | Bild: Scherrer, Aurelia

9 Uhr: Die Schüler werden befreit

Im Laufe des Vormittags stürmen die Narren die Konstanzer Schulen, Kitas, Firmen und natürlich das Rathaus. Nach und nach werden alle in die Fasnacht entlassen.

9 Uhr: Die Konstanzer Keiler befreien das Kinderhaus am Salzberg mit Musik und Tanz. | Bild: Kirsten Astor

Ganz schön aufregend! Beim Kinderhaus am Salzberg tanzen die Freibeuter. Die Piraten AG hat auch wie immer eine Schatzkiste dabei. | Bild: Kirsten Astor

9 Uhr: Am Ellenrieder Gymnasium können es die Schüler kaum erwarten auf die Gass zu dürfen. | Bild: Hanser, Oliver

9 Uhr: Auch die Schüler am Humboldt-Gymnasium werden befreit. | Bild: Lutz, Stefan

8.15 Uhr: Bitte denkt ans Glasverbot

Alle Mäschgerle sollten das Glasverbot beachten. Untersagt ist das Mitbringen von Glas. Für die gesamte Innenstadt inklusive der Außengastronomie zwischen Bodanstraße, Bahnlinie, Laube und Rheinsteig hat die Stadt ein Verbot ausgesprochen. Es soll Verletzungen ebenso vermeiden wie eine übermäßige Verschmutzung der Innenstadt. Narren sollten am besten einen Mehrweg-Kunststoffbecher selbst mitbringen.

Konstanz Aktionen gegen das Komasaufen – So hat man auch am Fasnachtsfreitag noch Spaß Das könnte Sie auch interessieren

7.30 Uhr: Ab in die Innenstadt!

Ein langer Tag steht bevor und nach einem ausgiebigen Frühstück, springen auch die Mäschgele in ihr Häs. Die Konstanzer Zünfte und Vereine haben inzwischen die gesamte Stadt geweckt. Die Straßenfasnacht kann nun so richtig starten und immer mehr Menschen, machen sich auf den Weg in die Altstadt von Konstanz.

Zur Stärkung gibt es nach dem Wecken ein Frühstück im Lago. Danach geht für die Blätzlebuebe-Zunft und SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz (vorne links) wieder auf die Gass. | Bild: Lutz, Stefan

Bitte beachten: Wer nicht fahren muss, lässt das Auto besser stehen. All jene, für die zur Fasnacht auch Alkohol gehört, lassen das Auto hoffentlich stehen. Das Parkhaus Fischmarkt ist übrigens geschlossen. Der Öffentliche Nahverkehr läuft dagegen wie gewohnt, für 15 Euro gibt es eine Fahrkarte zum Sonderpreis, die bis Aschermittwoch gilt (leider ist der Nachtschwärmer ausgeschlossen).

7 Uhr: Was Konstanzer wissen sollten

Das nicht-närrische Leben ruht heute weitgehend. Wer mit der Fasnacht nichts am Hut hat, bleibt heute am besten zu Hause oder verlässt die Stadt Konstanz ganz. Die meisten Geschäfte in der Innenstadt haben spätestens ab Mittag zu, die Museen empfangen keine Besucher, und das Stadttheater spielt nicht. Auch die Dienststellen der öffentlichen Verwaltung haben in der Regel geschlossen, ebenso die Wertstoffhöfe und das Kundenzentrum der Stadtwerke.

Konstanz Was ist los am Schmotzigen Dunschtig? Der Narrenfahrplan für die Straßenfasnacht Das könnte Sie auch interessieren

6 Uhr: Raus aus den Federn!

Mit dem traditionellen Wecken beginnt der Schmotzige Dunschtig am 16. Februar in Konstanz. Die Narren machen sich bereit für die Straßenfasnacht in den Gassen. Also ab ins Häs und raus an die frische Luft. Die Hochphase des närrischen Treibens geht los!

Auch SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz (vorne links) ist auf der Gass: Hier kurz vor dem Beginn des Weckens auf dem Stephansplatz um 5.56 Uhr. | Bild: Lutz, Stefan

Im Paradies ist das Wecken übrigens ein richtiges Fest auf den Straßen – und der SÜDKURIER ist dabei, als der Konstanzer Stadtteil am Schmotzigen Donnerstag erwacht. Was SÜDKURIER-Mitarbeiterin Claudia Rindt da erlebt hat, lesen Sie in diesem Artikel mit zahlreichen Bildern vom traditionellen Wecken.

Um sechs Uhr morgens geht es los, und das ganze Paradies steht Kopf. Male Stanglewski (links) und Alexander Riedmann beim Wecken im Paradies. | Bild: Rindt, Claudia

Mittwoch, 20 Uhr: Auf zum Butzenlauf

Der Butzenlauf gestern war ein wunderbarer Auftakt. Einen ersten närrischen Höhepunkt erlebten viele tausend Mitwirkende und Zuschauer beim Butzenlauf. Rund 40 Gruppen zogen durch das Schnetztor symbolisch in die Stadt ein und feierten den Vorabend des Schmotzigen Dunstig. Hier sind die Bilder vom Mittwochabend, 15. Februar:

Ho Narro! Diese bärenstarke Truppe hat sich den Butzenlauf am Mittwochabend nicht entgehen lassen. | Bild: Hanser, Oliver

Der Butzenlauf hatte gestern Abend auch Geburtstag: Zum 40. Mal markierte er den Auftakt in die höchste närrische Zeit. Zahlreiche der Ehrenamtlichen, die dieses Ereignis erst möglich machen, wurden vorab bei einem kleinen Empfang geehrt.