Wenn in den frühen Morgenstunden das traditionelle Wecken am Schmotzigen Dunschtig die Konstanzer aus den Federn holt, beginnt auch die Hochphase der Fasnacht. Das Wecken im Paradies ist immer ein Fest – und der SÜDKURIER war dabei, als dieser Stadtteil am 16. Februar erwachte.

Fasnacht auf der Marktstätte und Rathaussturm

Tausende Narren und Mäschgerle strömten am Vormittag in die Konstanzer Innenstadt und nach zwei Pandemie-Jahren ohne liebgewonnene Veranstaltungen ist die Lust, Fasnacht zu feiern, bei vielen Hästrägern riesig. Das zeigen auch die Bilder von der Markstätte:

Nachdem am Vormittag die Narren die Schüler vom Unterricht befreit und in die Fasnachtsferien entlassen haben, wurde dann auch das Rathaus gestürmt und die Spitze der Stadtverwaltung erst einmal des Amtes enthoben. Wie ging es danach weiter?

Um 10 Uhr begann das bunte Programm auf der Markstätten-Bühne. Dazu hatten Blätzlebuebe, die Konstanzer Keiler und der SÜDKURIER geladen. Hier gibt es einen ausführlichen Bericht dazu.

Wahnsinn! So voll war die Marktstätte in Konstanz am 16. Februar. Tausende wollten sich das Programm auf der Bühne nicht entgehen lassen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Das Jakobiner-Tribunal auf dem Obermarkt

Anschließend wurde der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung vor das Jakobiner-Tribunal auf dem Obermarkt gezerrt. Er ist „ein Stockacher, der auf die Reichenau gezogen ist und behauptet, er wäre ein Konstanzer“, so Richter Ekkehard Greis im Vorfeld.

Die Schaulustigen drängten sich am Schmotzigen Dunschtig auf dem Obermarkt, um beim ersten Tribunal seit 2020 dabei zu sein. Bis auf den letzten Zentimeter war der Platz gefüllt! Hier finden Sie die Bilder-Galerien der närrischen Verhandlung:

Freispruch für CDU-Mann Andi Jung forderte Lina Seitzl (SPD) auf dem Obermarkt. | Bild: Hanser, Oliver

Der Hemdglonkerumzug in der Niederburg

Am Abend folgte dann der Höhepunkt des Schmotzigen für Schüler und eine Tradition, die manche Stadt schon aus Konstanz übernommen hat: der Hemdglonkerumzug durch die Niederburg. Nachthemd, Zipfelmütze oder Schlafhaube und ein weiß bemaltes Gesicht sind dabei Pflicht! Tausende zogen dabei lärmend durch die Niederburg.

Hemdglonkerumzug durch die Niederburg, 2023 endlich wieder ohne Corona-Einschränkungen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Die Partynacht auf dem Münsterplatz

Doch damit war der Schmotzige noch nicht vorbei! Am Abend geht das närrische Treiben in Konstanz weiter: In den Gassen der Altstadt und auf dem Münsterplatz tummeln sich immer noch zahlreiche Mäschgerle. Viele von ihnen feiern ausgelassen zur Guggenmusik, die überall in der Stadt zu hören ist. Hier sind die Bilder, die am Abend noch auf dem Münsterplatz gemacht wurden.

Überall tummeln sich Mäschgerle in sehenswerten Häsern! Bis in die Nacht feiern tausende Konstanzer noch in den Altstadtgassen. | Bild: Hanser, Oliver