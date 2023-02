Konstanz vor 1 Stunde Gerüchte sagen, dass der SÜDKURIER dieses Jahr zu Fasnacht in Konstanz nichts macht? Stimmt nicht! Blätzlebuebe, Konstanzer Keiler laden am Schmotzigen Dunschtig zu einem bunten Programm auf die Markstätte – und als Partner ist der SÜDKURIER mit an Bord. Die Tradition der Straßenfasnacht geht also weiter.

Endlich wieder Programm auf der Markstätte, so wie hier 2020: Am Donnerstag ist der SÜDKURIER präsent, gemeinsam mit den Blätzlebuebe und den Konstanzer Keilern. Die Bühne steht neu aber auf der anderen Seite des Platzes, am Kaiserbrunnen. Bild: Aurelia Scherrer | Bild: Scherrer, Aurelia