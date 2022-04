Viele Autobesitzer werden es kennen: Vor der Arbeit erfolgt der Gang zum eigenen Fahrzeug, dort angekommen fällt einem ein Schaden am Auto auf. Vom Verursacher fehlt jedoch jede Spur, der Rempler ist getürmt, ohne beispielsweise Kontaktdaten zu hinterlassen. Am vergangenen Osterwochenende ist das gleich mehreren Fahrzeughalten passiert, die Polizei sucht deshalb in mehreren Fällen nach Zeugen.

Die Fälle vom Wochenende Ein geparkter Seat wurde gestreift In der Max-Stromeyer-Straße streifte ein Unbekannter am Samstag, 16. April, zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr, ein dort abgestelltes Fahrzeug. Wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt, habe der Fahrer in der Folge das Weite gesucht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Autofahrer streifte dabei einen weißen Seat, der auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts geparkt war, vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Bereich des hinteren, linken Kotflügels. Der verursachte Schaden liegt bei 1.500 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter (07531) 995-0, zu melden. Ford Transit beschädigt und geflüchtet Im Zeitraum zwischen Freitag, 15. April, 22 Uhr, und Samstag, 16. April, 13 Uhr, hat ein Verkehrsrowdy auf der Max-Stromeyer-Straße einen geparkten Ford Transit beschädigt. Laut Polizeimeldung fuhr er anschließend weiter und ignorierte den Schaden. Wie es weiter heißt, sei der Ford am rechten Fahrbahnrand auf Höhe des Gebäudes 166 geparkt gewesen, und an der rechten Fahrerseite gestreift worden. Es entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei konnte danach Spuren des Fahrzeugs des Unfallverursachers vor Ort sicherstellen; es handelt sich hierbei wohl um einen älteren Kleinwagen mit heller Lackierung in silber, grau oder weiß. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz unter (07531) 995-0 entgegen. Beschädigung von grauem Opel Grandland Ein Schaden von rund 3.000 Euro ist die Bilanz einer Unfallflucht, die sich zwischen Freitag, 15. April, um 22 Uhr, und Samstag, 16. April, um 15 Uhr auf der Hegaustraße ereignete. Laut Angaben der Polizei streifte dabei ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbandrand geparkten grauen Opel Grandland X. Dabei sei die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Verantwortliche türmte vom Ort des Geschehens. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit ebenfalls mit dem Polizeirevier Konstanz unter (07531) 995-0, in Verbindung zu setzen.