Konstanz vor 40 Minuten

Kinder sind immer die Opfer: Auch in Konstanz nimmt häusliche Gewalt zu

Frauenhaus und Polizei verzeichnen einen Anstieg in den vergangenen Wochen. Das Jugendamt hat bereits einige Kinder in Obhut genommen. Psychologin Gesa Hansen geht von einer höheren Dunkelziffer aus, da Kinder derzeit kaum Kontakt zu Vertrauenspersonen in Schulen und Kindergärten haben.