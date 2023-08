Sie nennen sich YZ und Philipp und sie wollen ganz Konstanz zum Tanzen bringen: Hinter den Namen verbergen sich Noah Brian – alias YZ – und Philipp Scherer. Beide sind 24 Jahre jung und haben sich vor fünf Jahren durch das Studium an der Uni Konstanz kennengelernt. Ihre gemeinsame Liebe zur Musik motivierte die Studenten gemeinsam Musik zu machen – und damit Spaß zu haben.

Mit Erfolg: Ihr erster gemeinsamer Song „2 33 Defne“ wurde 2021 im Kula gespielt. Das Feedback der Hörer motivierte die beiden, weitere Musik zusammen aufzunehmen. Nun folgte das Lied „Konsch Tanzt“. Nachdem ihr Freund Péter Haug auf dem Campus-Festival letztes Jahr die tanzenden Menschen beobachtete und auf das Wortspiel „Konstanz – Konschtanz – Konsch tanzt“ kam, war es klar: Das muss in einen Liedtext gepackt werden.

Noah Brian und Philipp Scherer Noah Brian und Philipp Scherer machen zurzeit ihren Master in Politik- und Verwaltungswissenschaften an der Uni Konstanz. Beide sind schon von klein auf musikalisch und haben als Klavierspieler und Aufleger zueinandergefunden. YZ hat schon vor ein paar Jahren angefangen, seine eigene Musik zu veröffentlichen und auch Philipp hat schon eigene Werke auf seinem SoundCloud hochgeladen. YZ ist der kreative Kopf und Phillipp der, der die Ideen in eine Struktur bringt. Gemeinsam ergänzen sie sich gut und verwirklichen ihre Ideen. Sie bilden ein gutes Team, da sind die beiden sich einig.

Vom Bismarckturm aus kann die Stadt überblickt werden – das wissen auch YZ (links) und Philipp, die viel mit dem Ort verbinden. | Bild: Ena Begovic

Ihr Freund hatte die Idee, YZ hat sich den Text überlegt und Philipp hat den Beat drunter gelegt. Ein paar Wochen später an einem späten Apriltag wurde die Idee zur Wirklichkeit. Als die beiden um drei Uhr nachts von der Uni nach Hause fuhren, war der Song fertig und wurde schon wenige Monate später veröffentlicht.

Begeistert erzählen sie: „Es war uns von Anfang an klar, dass wir passend zu dem Liedtext ganz viele tanzende Menschen in kurzen Videoclips haben wollen.“ Gesagt, getan. Nur wenige Tage später kam der Aufruf in den sozialen Netzwerken, unter Freunden und bei Menschen in den Konstanzer Gassen: „Tanzt!“ Und nun tanzen von Konstanz bis Kalifornien und Washington Menschen in dem Musikvideo.

Der Clip wurde zum Gemeinschaftsprojekt mit Freunden auf der ganzen Welt. Als Startpunkt des Videos wurde der Bismarckturm gewählt. Hier haben die beiden vor allem in den ersten Jahren des Studiums viel Zeit zusammen verbracht und verbinden viele schöne Erinnerungen und Abende mit diesem Ort.

„Klar, die Imperia ist auch ein Ort, den man sofort mit Konstanz verbinden könnte, aber für uns ist einfach der Bismarckturm Konstanz. Der Ort, an dem man den besten Blick über die Stadt hat. Das ist für mich Konstanz“, so YZ auf die Frage, warum genau dieser Ort gewählt wurde. Dabei hilft vor allem ihr Freund Fabi Mahner, der mit seinen Drohnenaufnahmen YZ und Philipp beim Tanzen aufnimmt. So entsteht innerhalb von nur zwei Tagen ein komplettes Musikvideo.

„Konstanz ist überall“, davon ist YZ überzeugt

„Es ist uns einfach wichtig, einerseits das Lokale zu zeigen, also die tanzenden Menschen hier vor Ort, und gleichzeitig aber auch zu zeigen, dass Konstanz überall gelebt wird. Dazu haben wir alle unsere Freunde kontaktiert, die mal in Konstanz gelebt haben oder in Konstanz aufgewachsen sind und jetzt die große weite Welt bereisen. Konstanz ist überall“, erklärt YZ.

Wie wichtig die Unterstützung und Zusammenarbeit mit ihren Freunden ist, wird im Gespräch spürbar. Das Duo verarbeitet in den gemeinsamen Songs seine schönsten Erinnerungen an Konstanz. Deutlich wird dies auch in dem vorherigen Song „2 33 Defne“. Hier wird einer ihrer liebsten und meistbesuchten Orte in Konstanz beschrieben. Das Defne, in dem die beiden Freunde seit vielen Jahren Stammgäste sind. Der Titel des Songs ist das Stammgericht von Phillipp, Nummer 2, 33.

Ihr Ziel? Die Bühne des Campus-Festivals 2024

Nachdem Philipp und YZ in diesem Jahr ihre Freunde von der Uni Bigband auf der Bühne des Campus-Festivals angefeuert haben, hoffen sie in den nächsten Jahren auch einmal die Perspektive wechseln zu dürfen und dort auf der Bühne zu stehen. „Für uns ist das Campus-Festival eine Inspiration und Motivation weiterzumachen, weil es für uns dort angefangen hat. Es wäre einfach ein großartiges Gefühl, da einmal selbst auf der Bühne zu stehen und vielleicht auch andere Menschen zu inspirieren, Musik zu machen.“

Ideen haben YZ und Philipp viele. Neue Songs sind schon in der Produktion und warten darauf veröffentlicht zu werden. „Konsch tanzt“ markiert den Startschuss der musikalischen Reise der beiden jungen Künstler. Mit ihrer Leidenschaft, Kreativität und guter Stimmung wollen die beiden weiterhin Menschen mit ihrer Musik begeistern und zum Tanzen bringen.