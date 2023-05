Zum Ende wird alles noch einmal ganz groß. Der Rapper Marteria spielt vor geschätzt 20.000 tanzenden, singenden, feiernden Menschen auf der Hauptbühne. Der Newcomer Edwin Rosen hört nebenan auf der Atlantis-Bühne, wie tausende andere Festivalgänger seinen Sing „Vertigo“ inbrünstig mitsingen. Zum zweiten Mal während des Auftritts, denn der Künstler hat gar nicht so viele Songs für ein 45-Minuten-Programm, wie er bekennt. Das Publikum antwortet, nein, nicht mit Spott oder Pfiffen, sondern mit Applaus und Herz-Gesten.

So viel Liebe: Beim Campus-Festival geht es über weite Strecken achtsam zu. | Bild: Rau, Jörg-Peter

So ist das beim Konstanzer Campus-Festival, und genau deshalb kommen die Künstler wie auch die Gäste so gerne hierher an den Bodensee. Es sind zwei Tage voller Begeisterung und Zuneigung, ein Festival der guten Laune. Und der guten Musik, denn viele der Auftritte werden den Zuhörern in Erinnerung bleiben. Insbesondere am Samstag war der Jubel vor der Hauptbühne groß, doch auch das Programm vom Freitag und die Angebote an den drei kleineren Bühnen kamen augenscheinlich gut an.

Musikalisch besonders in Erinnerung bleiben dürften die Auftritte von Ski Aggu und Von Wegen Lisbeth am Freitag auf der Hauptbühne, aber insbesondere der energiegeladene, stürmisch gefeierte Auftritt der Rapperin Badmómzjay. Auf den Nebenbühnen wurden unter anderem Domiziana, Dilla und Orbit bejubelt. Die aus Konstanz stammende Künstlerin Liska hatte sogar ihren ersten Festival-Auftritt überhaupt.

Große Gefühle: Edwin Rosen macht auf der Atlantis-Bühne den Abschluss, und tausende Fans singen mit. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Am Samstag war vor der Hauptbühne schon früh viel los, als Tym das Programm eröffnete. Bei Schmyt und Leoniden, aber insbesondere bei BHZ und Marteria war dann extrem viel los. Zur charmanten Atlantis-Bühne mit der nebenan gelegenen Wiese (normalerweise der FKK-Bereich des Strandbads) war zeitweise der Zugang gesperrt, da die Kapazität erreicht war. Insbesondere Bruckner, Blond und Edwin Rosen zogen dort die Massen an. Die kleine Bühne namens „Klimbim und Firlefanz“ bot unter anderem Auftritte der Uni-Bigband sowie am Abend vor ebenfalls großem Publikum Lena&Linus, Temmis und Mayberg.

So fällt die erste Bilanz rundum erfreulich aus. Bis auf einige kleinere Pannen, sagen auch gerade Festivalbesucher, die schon im Vorjahr dabei waren, hat alles gut funktioniert. Insbesondere am Einlass, beim Bezahlen für die Verpflegung und bei der Überwachung des Innenraums habe es gut funktioniert. Zahlreiche Sicherheitskräfte sorgten dafür, dass in die einzelnen Halbkreise vor der Hautbühne nur eine beschränke Anzahl von Gästen gehen konnte, um allzu großes Gedränge zu verhindern. Wer sich nicht an die Regeln hielt und zum Beispiel Sperren überkletterte, flog vom Gelände.

Äußerst positive Bilanz: Das sagt die Polizei Am Morgen nach dem Festival-Ende lautet die Einschätzung der Polizei so: „Mit einer äußerst positiven Bilanz konnte die Polizei das zwei Tage dauernde Campus Festival im Konstanzer Bodenseestadion abschließen.“ Die Zahl der Besucher gibt die Polizei mit etwa 20.000 am Freitag und 23.000 am Samstag an. Dennoch sei es „im Zusammenhang mit dem Anreiseverkehr (...) trotz der dem langen Wochenende geschuldeten erhöhten Auslastung der Verkehrswege zu keinen nennenswerten Behinderungen“ gekommen. Der Pendelverkehr zum Bedarfscampingplatz auf dem Konstanzer Flugplatz sei während der gesamten Dauer des Festivals störungsfrei verlaufen.

Und dann gibt es noch ein besonderes Lob: „Die Festivalbesucher verhielten sich aus polizeilicher Sicht vorbildlich und friedlich, und die Stimmung wurde durch keine größeren polizeilichen Einsätze getrübt. So mussten die eingesetzten Polizeibeamten lediglich wegen kleinerer Ordnungsstörungen schlichtend eingreifen sowie 16 Ermittlungsverfahren einleiten. Größtenteils handelte es sich hierbei um kleinere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Diebstähle und eine Körperverletzung.“

Auch die Veranstalter haben ihre Sache aus Sicht der Polizei gut gemacht: „Insgesamt erwies sich das Sicherheitskonzept als tragfähig“, und so könne man „zusammen mit dem freundlichen Verhalten der Festivalbesucher auf zwei gelungene und friedliche Festivaltage zurückblicken.“

Ein waches Auge, aber wenig Arbeit: Die Polizei war beim Campus-Festival präsent, musste aber nicht groß eingreifen. Im Gegenteil: Im Pressebericht wird ausdrücklich das „vorbildliche und friedliche“ Verhalten der Besucher erwähnt. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Xhavit Hyseni, der das Festival zusammen mit einigen anderen Studierenden im Jahr 2015 erfunden hatte, zeigte sich bei einem kurzen Gruß an die Besucher überwältigt. Rund 600 Menschen waren nach seinen Worten im Einsatz, um das bisher größte Campus-Festival gut ablaufen zu lassen. Während die Polizeibeamten und Sanitäter vergleichsweise wenig zu tun hatte, musste der Sicherheitsdienst teilweise Höchstleistungen erbringen. Aus Sicherheitsgründen waren teils umständlich wirkende Laufwege festgelegt worden, die nicht allen einleuchteten.

Campus-Festival 2024: Ab sofort gibt es Karten ab 89,99 Euro Auch 2024 ist in Konstanz ein zweitägiges Campus-Festival geplant. Es findet am 10. und 11. Mai statt, vermutlich abermals im Bodensee-Stadion. Der Kartenvorverkauf hat unmittelbar mit dem Ende des Festivals 2023 begonnen, schon Minuten nach den letzten Auftritten warben Leuchtschriften dafür. Wer alles auftritt, wird später bekannt gegeben. Besucher, die trotzdem jetzt schon eine Karte kaufen, bekommen sie für 89,99 Euro (ermäßigt, für Schüler, Studenten und andere) oder 119,99 Euro (Vollpreis). Die Internetseite des Dienstleisters Tickets Connected zeigt transparent, was passiert, wenn die Karten dieser Preisstufe ausverkauft sind. Dann steigt der Preis auf 99,99 Euro / 129,99 Euro und in weiteren Schritten auf 109,99/139,99 Euro und schließlich auf 129,99/149,99 Euro. Alle Karten gelten für beide Tage. Für einzelne Tage gibt es zunächst keine Tickets.

Davon abgesehen, waren die Stimmen der Besucher positiv bis begeistert. Das Festival war nahezu ausverkauft, letzte Karten gingen am Samstag an der Tageskasse noch weg. Groß war die Freude auch darüber, dass das Campus-Festival die gefühlt ersten zwei zusammenhängenden regenfreien Tage des Frühjahrs 2023 erwischt hatte. Ob die Organisatoren und ihre Gäste auch 2024 so viel Glück haben, weiß natürlich niemand. Aber fest steht schon: das Campus-Festival findet dann am 10. und 11. Mai statt, erneut am Freitag und Samstag nach Christi Himmelfahrt.