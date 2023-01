An Silvester ist es auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Kaltbrunn zu einem Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto gekommen. Darüber informiert die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung.

Am Samstagvormittag, 31. Dezember, fuhr ein 16-Jähriger mit einem Traktor auf dem engen Weg von Dettingen in Richtung Kaltbrunn. Auf Höhe des Mühlhalder Hofes kam dem Traktor eine 52-jährige Peugeot-Fahrerin entgegen.

Konstanz Unfall an Neujahr: Kurz nach Mitternacht stürzt ein Motorradfahrer und verletzt sich Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der engen Fahrbahn versuchte der 16-Jährige mit seinem Gefährt nach rechts in die Einmündung auszuweichen, wobei der Traktor jedoch nach links ins Rutschen geriet. Dadurch kommt es zur folgenschweren Kollision: Die große Maschine prallte frontal in den entgegenkommenden Peugeot.

Dessen 52-jährige Fahrerin erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik und ein Abschleppdienst kümmerte sich um den demolierten Wagen, an dem ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand. Der Traktor-Fahrer blieb unverletzt.