Ein Motorradfahrer hat an Neujahr bei einem Sturz auf der Reichenaustraße Verletzungen erlitten, wie die Polizei Konstanz in einer Pressenotiz mitteilt. Demnach fuhr der 20-Jährige Sonntagnacht, 1. Januar, mit einem KTM-Motorrad auf der Reichenaustraße in Richtung Innenstadt.

Gegen etwa 1 Uhr kam es im Bereich der Wendespur unter der Schänzlebrücke dann zum Unfall: Ein Autofahrer, der vor dem Motorrad fuhr, bremste seinen Toyota. Der Mann auf dem Zweirad dahinter bremste ebenfalls, versuchte auszuweichen und stürzte.

Dabei prallte der 20-Jährige mit dem Kopf gegen die Heckklappe des vorausfahrenden Autos und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Es entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.