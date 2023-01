Zwei Verletzte und ein Schaden in vierstelliger Höhe hat eine Kollision in Dettingen verursacht. Das schreibt die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung. Passiert ist der Unfall am Sonntagnachmittag, 1. Januar, auf der Einmündung der Kelhofstraße in die Konstanzer Straße.

Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin wollte gerade in die Konstanzer Straße einbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Opel Corsa einer 81-Jährigen kam. Die Seniorin hinterm Steuer und ihr ebenfalls 81 Jahre alter Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen.

Beide Autos blieben fahrbereit, dennoch beziffert die Polizei den Schaden auf zusammengerechnet 8000 Euro. Am VW Golf entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro, jenen am Opel schätzte die Polizei auf rund 3000 Euro.