Da werden nicht nur die Herzen von Bikern höherschlagen, wenn sie die schönen, zum Teil gar historischen Zweiräder sehen. Das ist aber nur Beiwerk, denn bei The Distinguished Gentleman‘s Ride, der am Sonntag, 21. Mai, um 14.30 Uhr auf dem Konstanzer Döbele startet, geht es nicht allein um einen Motorradausflug, sondern vor allem um einen guten Zweck.

Die Veranstaltung wurde vor elf Jahren in den USA aus der Taufe gehoben, findet längst weltweit in 900 Städten in 105 Ländern und seit dem Jahr 2017 auch in Konstanz statt. Am Sonntag, 21. Mai, erwarten die Konstanzer Organisatoren 50 bis 55 Teilnehmer – bislang, denn noch kann man sich anmelden.

Tour auf motorisierten Zweirädern

Sie treffen sich um 14 Uhr auf dem Busparkplatz auf dem Döbele, um dann gegen 14.30 Uhr stilvoll gekleidet mit wunderschönen Motorrädern ihre Tour starten. Sie führt über Bahnhof, Mainaustraße zum Fähranleger, dann weiter über Egg, Wollmatingen und zurück Richtung Altstadt mit Ende Hafenhalle.

Die Teilnehmer kämen nicht nur aus Konstanz, wie die Organisatoren mitteilen, sondern aus der weiteren Bodenseeregion mitsamt der Schweiz, einige sogar von Stuttgart, Schwarzwald und München. Neben vielen schön polierten Motorrädern von Triumph, BMW und Moto Guzzi werden voraussichtlich auch ein paar besondere Fahrzeuge zu sehen sein, beispielsweise Horex Regina, Ural M75 und Royal Enfield 350.

Konstanz Im feinen Zwirn auf heißen Öfen: Was hinter der kuriosen Biker-Ausfahrt Gentleman‘s Ride steckt Das könnte Sie auch interessieren

Alles für einen guten Zweck

Mit dieser Veranstaltung wollen die Motorradfahrer nicht nur dem Fahrspaß frönen, sondern das Image von Bikern aufpolieren und mit ihrer Teilnehmergebühr Gutes tun, denn: Globaler Partner ist die Movember Stiftung, die mit den gesammelten Spenden die Forschung und Therapie von Prostatakrebs und mentaler Gesundheit und Suizidprävention bei Männern unterstützt.