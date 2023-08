Haben sie das Diebesgut einfach in einen Transporter geladen? Diese Frage möchte auch die Konstanzer Polizei klären, nachdem noch unbekannte Täter zwischen Sonntag, 30. Juli, und Samstag, 5. August, in mehrere Schrebergartenhütten im Friedhofweg eingebrochen sind.

Wie die Behörde in einer Pressenotiz mitteilt, sollen die Einbrecher dabei zwei in einem Schrebergarten hinter dem Friedhof gelegene Lauben aufgebrochen haben. Daraus entwendeten sie zwei Benzinrasenmäher, zwei Motorsensen, einen Vertikutierer, einen Pflug und einen Aufsitzrasenmäher.

„Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Geräte ist davon auszugehen, dass die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug oder einem Auto mit Anhänger abtransportiert haben müssen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Höhe des entstandenen Schadens sei noch nicht bekannt.

Die Polizei möchte über den Fall allerdings kein Gras wachsen lassen und das Übel an der Wurzel packen: Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Schrebergartengrundstücks hinter dem Friedhof beobachtet haben, oder Hinweise auf den Verbleib der geklauten Geräte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07531 942993 zu melden.

Es ist nicht der erste Aufsitzrasenmäher, der in den vergangen Tagen verschwunden ist. So war vor einigen Tagen ein Einbrecher in eine Garage in Wollmatingen eingedrungen, und hatte dort ebenfalls einen fahrbaren Rasenmäher im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.