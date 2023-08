Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen 17. und 30. Juli einen Aufsitzrasenmäher aus einer Garage in der Alten Litzelstetter Straße in Wollmatingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, brach der Kriminelle das Vorhängeschloss auf und gelangte so in die Garage. Dort entwendete er den Rasentraktor im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Abtransport des Mähers müsste laut Polizei entweder mit einem Anhänger erfolgt sein. Oder der Dieb ist einfach unverfroren mit dem Mäher davongetuckert. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wollmatingen unter der Telefonnummer 07531 942993 entgegen.