Zu zwei schlimmen Gewaltausbrüchen ist es am ersten Augustwochenende in Konstanz gekommen. Wie das Polizeipräsidium mitteilte, schlugen zunächst Unbekannte am späten Freitagabend, 4. August, in der Altstadt auf einen jungen Mann ein.

Die Gruppe hatte mit dem 22-Jährigen gestritten, bis sie schließlich gegen 23.40 Uhr auf der Sigismundstraße/Ecke Raueneckgasse über ihn herfiel. Die Männer schlugen ihn zu Boden und traten dem Liegenden dann mehrfach gegen Kopf und Körper. Anschließend flüchteten sie in Richtung Marktstätte.

Der 22-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Bei der Gruppe soll es sich um etwa fünf junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren gehandelt haben, die in Begleitung einer jungen Frau in einem auffälligen blauen Trainingsanzug waren.

Zeugen greifen zum Glück ein

Noch schlimmer traf es einen 32-Jährigen, der in der Nacht auf Sonntag, 6. August, am Oberlohn-Kreisel im Industriegebiet gegen 4.20 Uhr mit einem Unbekannten in Streit geriet. Der Täter streckte ihn plötzlich mit der Faust nieder, sodass er auf den Boden stürzte, und trat ihm dann mehrfach auf den Kopf. Weil Zeugen mit Courage einschritten, ließ er von seinem Opfer ab und flüchtete Richtung Fürstenbergstraße.

Der zweite Tatort: der Oberlohnkreisel zwischen Oberlohnstraße (vorn) und Max-Stromeyer-Straße. | Bild: Oliver Hanser

Der aggressive Mann soll etwa 1,75 Meter groß und mit einer schwarzen/dunklen Bomberjacke bekleidet gewesen sein. Er hatte nach Angaben der Polizei einen Boxerhaarschnitt – das heißt ausrasierte Haare an den Seiten sowie am Hinterkopf. Das restliche Haar soll blondiert gewesen sein. Außerdem soll er einen korpulenten Begleiter gehabt haben, der beschwichtigend auf ihn einzuwirken versuchte.

Ob es eine Vorgeschichte für die Auseinandersetzung gab, konnte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal auf Nachfrage nicht sagen. Die Tat weckt Erinnerungen an den brutalen Übergriff auf den Wollmatinger Marco Boxler im Oktober 2022, der keine 200 Meter entfernt vom aktuellen Tatort dem Opfer dreier Schläger helfen wollte und deshalb selbst von ihnen zusammengeschlagen und -getreten wurde.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter von der Sigismundstraße und vom Oberlohn-Kreisel nimmt das Polizeirevier Konstanz entgegen. Die Telefonnummer lautet 07531 9952222.