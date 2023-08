In Richtung Ziegelhofstüble Wallhausen fährt man eigentlich mit einem guten Gefühl – oder Hunger. Für eine 55-jährige Autofahrerin schlug das am Samstagabend, 5. August, aber in Ärger um. Wie die Polizei meldete, war die Frau mit ihrem VW Touran gegen 19 Uhr auf dem Ziegelhofweg in Richtung der Gaststätte samt Feriendomizil und Reitstall unterwegs.

Im Bereich einer Kurve kam ihr ein unbekannter Autofahrer mit einem schwarzen Wagen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich sie in die Wiese aus – der VW rutschte in den Graben und blieb dort beschädigt stecken.

Der Unbekannte beschleunigte daraufhin und suchte das Weite. Um den VW, der nicht mehr selbstständig weiterfahren konnte, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Wer Hinweise liefern kann, soll sich unter der Telefonnummer 07531 9952222 melden.