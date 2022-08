Bunte Lampions und farbenfrohe Flatterbänder säumen bereits das Entree entlang des Gondelehafens. Die Wiese hinter dem Pavillon am See ist bereits mit Wimpelgirlanden und Lichterketten geschmückt. Tommy Spörrer und Frank Schuhwerk von der KLE Seenachtfest GmbH sind zufrieden und haben gleichwohl ein bisschen Lampenfieber.

Die Probe aufs Exempel: Die ersten Lichterketten und Lampions schmücken schon den Stadtgarten für das Konstanzer Stadtgartenfest. | Bild: Scherrer, Aurelia

Es ist ihre Premiere als Stadtgarten- und Seenachtfest-Veranstalter. Jetzt ist Beleuchtungsprobe. Wird alles funktionieren? Denn mit Tücken hatten sie bereits zu kämpfen. Beispiel Murmelbahn. Eigentlich wollten sie für kleine und große Kinder eine 74 Meter lange Murmelbahn aus Holz aufstellen. Hat aber nicht ganz funktioniert. „Es fehlt das Gefälle“, meint Mitarbeiter Freddy Seefried.

Spiele für Kinder und Erwachsene im Stadtgarten

Aber er hat kurzfristig umdisponiert. Jetzt gibt es 74 geteilt durch 3. Also drei Murmelbahnen mit unterschiedlichen Starts, wie er erzählt: „Den klassischen Kugelstart, Lift- und Katapultstart.“ 1600 Kugeln aus bayerischem Holz werden für das selbständige Spielen zur Verfügung gestellt. Die Holzmurmeln bekommen die Besucher aus einem umgebauten Nostalgieautomaten.

Die Murmelbahn und die zugehörigen Kugeln bestehen aus Holz. Aber es gibt an Mittwoch noch mehr Spiele im Konstanzer Stadtgarten. | Bild: Scherrer, Aurelia

Großformatige Spiele, mit denen sich Kinder und Erwachsene vergnügen können, stehen schon zum Start des Stadtgartenfestes, das am Mittwoch, 10. August beginnt, bereit.

Und was ist jetzt mit der Beleuchtung? Das Team flitzt noch über den Platz mit den aufgepeppten Konzertsegeln, um den sich Holzstände im Halbrund reihen. Der letzte Griff, Stecker in die Steckdose und: Licht! Unzählige LED-Leuchten gehen an und tauchen den halbdunklen Platz in warmes, unaufdringliches Licht.

Ein Lichtermeer soll im Stadtgarten während der Festtage erstahlen. | Bild: Scherrer, Aurelia

Wie diese Lichtgirlanden wohl wirken, wenn alle leuchten? Das werden die Besucher bei freiem Eintritt ab Mittwoch erleben. Die beteiligten Gastronomen aus Konstanz und dem Umland sind auch schon auf die Gesamtwirkung und auf das Interesse der Besucher – auch was ihr kulinarisches Angebot betrifft – gespannt.

Programm beim Stadtgartenfest Das Stadtgartenfest findet bei kostenlosem Eintritt von Mittwoch, 10. August, bis Freitag, 12. August, von 16 Uhr bis Mitternacht statt. An allen drei Stadtgartenfest-Tagen spielt von 17 bis 20 Uhr die Fireware Jazz Band, bevor um 20.30 Uhr die regionalen Künstler auftreten. Das sind:

Mittwoch, 10. August: Schwester Gaby

Donnerstag, 12. August: Nicole Scholz

Freitag, 12. August: Ghostriders Speisen an den Ständen beim Fest Familie Rommel (Landgasthof Kreuz): Salat und Biobergkäse, Wildschwein oder Cordon Bleu mit Spätzle, vegetarische Maultaschen, Tiramisu.

Eugens Bio: Salatbowl, Schupfnudeln mit Bio Merguez, allerlei Süßes aus der Patisserie.

Fischerei Riebel: Fischsuppe, Forellenmatjesbrötchen, Fischburger, Saiblings Filet mit Kartoffeln.

Khibar: vietnamesische Frühlingsrollen, WanTan, panierte Garnelen, vietnamesischer Glasnudelsalat, Sesambällchen mit Mungbohnen.

Milk & Honey: Papaya Salat, Banh-Mi.

Heimathafen Konstanz: Flammkuchen.

Burro Burro: Kichererbsen Couscous Salat, Fisch-, Fleisch & Falafel Sandwiches.

Deyer‚s Hofeis: Eis in der Waffel.

Seenachtfest-Tickets für Konstanzer Bürger

Für Konstanzer Bürger gibt es die Eintrittsbändel für das Konstanzer Seenachtfest, das am Samstag, 13. August, stattfindet, zum vergünstigten Preis für 17 Euro. Diese Tickets sind von Mittwoch, 10. August, bis Freitag, 12. August, jeweils von 16 bis 21 Uhr im Stadtgarten direkt neben der Konzertmuschel. Wichtig ist: Ausweis nicht vergessen, denn die Veranstalter benötigen einen Nachweis, dass die Interessenten wirklich in Konstanz wohnen.