Die Feuerwehr hat am Samstag gegen 16 Uhr zehn Menschen aus einem Haus in der Wallgutstraße in Konstanz evakuiert, nachdem es dort zu einem Brand gekommen war. Mehrere Notrufe hatten offenes Feuer gemeldet, beim Eintreffen erkannte die erste Streife laut Mitteilung der Feuerwehr auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung. Daher wurden die Menschen in Sicherheit gebracht.

Als die Feuerwehr die Tür der betroffenen Wohnung öffnete und diese betrat, sei klar geworden, dass sich das Feuer lediglich auf dem Balkon ausgebreitet hat. Dort waren demnach mehrere Gegenstände gelagert, die bei dem Feuer zerstört wurden. Ins Hausinnere seien keine Flammen gelangt. Zum Brandzeitpunkt war die betroffene Wohnung leer, die Bewohner waren nicht zuhause.

Bild: Feuerwehr Konstanz

Die Ursache für den Brand ist laut Feuerwehrangaben noch unklar, verletzt wurde niemand. Doch der Schaden liegt laut ersten Schätzungen zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 44 Feuerwehrleuten im Einsatz.