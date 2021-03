Reichenau vor 1 Stunde

Corona im Reichenauer Kindergarten: Nun steht fest, dass es sich um die britische Variante handelt

Eine Erzieherin der städtischen Einrichtung Käppele ist seit einer Woche wegen Corona in Quarantäne. Jetzt ist klar, dass es sich um eine Mutation handelt. Am Montag will die Gemeinde Reichenau in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt entscheiden, welche Maßnahmen nun zu treffen sind.