Die Stadt Singen ist bei den aktuellen Corona-Infizierten derzeit trauriger Spitzenreiter im Landkreis Konstanz. 129 Menschen sind betroffen, neun davon wurden auf die britische Mutation positiv getestet. Die Corona-Fälle sind in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen: von Freitag auf Montag gab es 44 Neuinfektionen, von Montag auf Dienstag zehn und von Dienstag auf Mittwoch nochmals 19.

„Die Zahlen haben markant zugenommen durch die bekannten Infektionsgeschehen bei der Stockacher Firma Rival, dem Radolfzeller Unternehmen Hügli und dem Singener Caritas-Haus St. Christophorus„, erklärt Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes Konstanz, auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Fälle in den Unternehmen wirken sich auch auf die Wohnorte der Menschen aus. „Bei den absoluten Zahlen wird jede Person gezählt, die sich noch in Isolierung befindet. Bei einer Infektion mit einer Virusmutante sind das 14 Tage, hinzu kommt eine mögliche Verlängerung“, erläutert Marlene Pellhammer.

Die 54 Bewohner zweier Singener Gebäude, in der Laubwaldstraße und der Ekkehardstraße, sind Ende vergangener Woche unter Quarantäne gestellt worden, weil dort etliche Corona-Infizierte, auch mit der Mutanten-Variante, festgestellt worden waren. Es gab eine freiwillige Testaktion, an der laut Landratsamt Konstanz alle Bewohner teilgenommen haben, in Einzelfällen etwas versetzt: „In der Ekkehardstraße waren einige Personen nicht vor Ort. Diese wurden am Dienstag noch getestet. Hier warten wir auf die Ergebnisse, solange besteht die Absonderung.“

„Die Bewohner der Laubwaldstraße befinden sich für zwei Wochen in der Isolation“, schreibt sie und nennt die Test-Ergebnisse: Im Haus in der Laubwaldstraße hatten von 20 getesteten Personen neun positive Corona-Werte. Bei allen wurde die britische Mutanten-Variante nachgewiesen. Im Haus in der Ekkehardstraße wurden 33 Bewohner getestet. Es gibt bisher einen positiven Fall. Eine Bestimmung der Variante war laut Pellhammer nicht möglich.