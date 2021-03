Am 6. März 2020 gab es den ersten Infizierten im Kreis Konstanz. Aber wie viele Menschen haben sich mittlerweile infiziert, wie viele Impfungen gab es inzwischen? Erkranken mehr Frauen oder Männer an Covid-19? Und wie alt waren die Menschen, die gestorben sind? Das alles haben wir inverschiedenen Grafiken zusammengestellt.

Ein Jahr ist es nun schon her. Am Freitagabend, 6. März 2020, meldete das Landratsamt Konstanz den ersten bestätigten Corona-Fall im Landkreis, einen Tag später findet sich der Fall in der Statistik des Landesgesundheitsamtes.Damit war das Virus