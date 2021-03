Reichenau vor 1 Stunde

Corona an einer Reichenauer Kindertagesstätte: Gesundheitsamt und Gemeinde reagieren sofort und schicken Kinder und Erzieherinnen in Quarantäne

Eine Erzieherin sowie wohl auch ein Kind haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. 30 Kinder und fünf Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Noch steht nicht fest, ob es sich dabei um eine Mutation handelt. Insgesamt steigen die Infektionszahlen in der Gemeinde seit einigen Wochen deutlicher an.