Neongelbe Westen und eine große Feuerschale: Wer am Freitag, 3. März, durch die Max-Stromeyer-Straße fährt, kann die streikenden Busfahrer vor dem Werkstor der Stadtwerke nicht übersehen und dank der Trillerpfeifen nicht überhören.

In gelben Verdi-Westen streikten Mitarbeiter des öffentlichen Nahverkehrs vor dem Werkstor der Konstanzer Stadtwerke. | Bild: Simon Conrads

Im Rahmen des von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ausgerufenen Warnstreiks versammeln sich hier Beschäftigte der Stadtwerke, um für Lohnerhöhungen zu demonstrieren. Als unzureichend wurde von Demonstranten das von den Arbeitgebern unterbreitete Angebot bezeichnet. Darin war eine Lohnsteigerung von fünf Prozent über 27 Monate vorgeschlagen. Verdi fordert 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro.

Busfahrer zeichnen ein düsteres Bild der Branche

Seit 3.30 Uhr stehen also Beschäftigte des öffentlichen Nahverkehrs in mehreren Schichten vor den Stadtwerken. 24 Stunden soll der Streik insgesamt dauern. Potentielle Streikbrecher sollen an der Ausfahrt gehindert werden, am Morgen hat es aber noch keine Abweichler gegeben. Unter den Streikenden herrscht eine recht ausgelassene Stimmung, es gibt Kaffee und Kuchen.

In Gesprächen zeichnen sie allerdings ein düsteres Bild ihrer Branche. „Wir streiken für mehr Geld, weil unser Beruf nicht mehr attraktiv ist“, sagt Frank Rebholz, Verkehrsmeister und Mitglied des Betriebsrats der Stadtwerke. Es gebe immer wenige Bewerber, in anderen Städten führe der Personalmangel bereits dazu, dass Buslinien eingestellt werden.

In der Konzilstadt sei die Gehaltsfrage besonders brisant. „Konstanz ist sehr teuer und da sind fünf Prozent über 27 Monate ein Schlag ins Gesicht“, sagt Rebholz. Dazu komme, dass die bessere Entlohnung in der Schweiz zu einer Abwanderung über die Grenze führe, wo derzeit das ÖPNV-Angebot ausgeweitet werde.

Globaler Klimastreik am 3. März Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr fällt mit dem Globalen Klimastreik zusammen, zu dem Fridays For Future aufgerufen hat. „Wir brauchen einen Ausbaustopp für Autobahnen und bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV“, heißt es auf der Internetseite der Klimaaktivisten. Die beiden Gruppen haben sich daher zusammengeschlossen und unterstützen die Aufrufe der jeweils anderen. Die Klimaaktivisten haben für den 3. März mehr als 250 Demonstrationen in ganz Deutschland angemeldet.

Frank Rebholz vom Betriebsrat: „Wir streiken für mehr Geld, weil unser Beruf nicht mehr attraktiv ist.“ | Bild: Simon Conrads

Der Chef der Stadtwerke Konstanz, Norbert Reuter, habe viel Verständnis für seine Mitarbeiter. „Der steht voll hinter uns“, sagt Rebholz. Die Verhandlungen werden aber auf Bundesebene geführt.

Gabriele Fieback bestätigt das Problem. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei Verdi Südbaden und wechselt am Freitag zwischen der Max-Stromeyer-Straße und dem Fähranleger hin und her, um mit den Streikenden zu reden. An der Fähre in Staad haben sich ebenfalls Mitarbeiter der Stadtwerke versammelt.

Auch die Fähre wird bestreikt Video: Hanser, Oliver

Die Personalsituation sei in Konstanz auch aufgrund des Wohnungsmarktes schwierig, sagt Fieback. „Das hat zur Folge, dass die Kollegen, die heute hier stehen, überfüllte Arbeitszeitkonten haben.“ Wenn von den Bediensteten kein deutlich besseres Angebot von den Arbeitgebern gemacht werde, werde es definitiv zu weiteren und – womöglich größeren – Streiks kommen. Sie vermisst auf Seiten der Arbeitgeber ein gewisses Feingefühl.

Gabriele Fieback, Verdi Südbaden: „Die Kollegen, die hier stehen, haben überfüllte Arbeitskonten.“ | Bild: Simon Conrads

Am Vortag war Mario Martello als Fahrscheinprüfer eingesetzt. Er ist ebenfalls im Betriebsrat und demonstriert in gelber Weste vor den Stadtwerken. „Die Leute haben Verständnis für den Streik und sie verstehen auch, dass das ein stressiger Job ist“, sagt er. Das bestätigt Fieback. „Für das Verständnis möchte ich mich auch bei der Öffentlichkeit richtig bedanken“, sagt sie.