Bahnfahrer und Pendler aufgepasst! In den kommenden Tagen gibt es ein paar Einschränkungen zu beachten. Die Züge der Deutschen Bahn (DB) und der Schweizer Bundesbahn (SBB) Deutschland werden von Samstag, 14. Oktober, ab 1.35 Uhr bis Montag, 23. Oktober, um 4.35 Uhr nicht zwischen Konstanz Bahnhof und Konstanz-Petershausen fahren. Zusätzlich wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober die Strecke zwischen Radolfzell und Konstanz gesperrt.

Der Bahnhof Konstanz wird in den kommenden Tagen also weder für den Seehas (Linie S6) noch die Schwarzwaldbahn (RE2) Endstation sein. Unerreichbar bleibt der Bahnhof allerdings nicht. Wie die Deutsche Bahn informiert, wird es einen Schienenersatzverkehr (SEV) geben. Die DB ersetzt die Züge zwischen Konstanz und Konstanz-Petershausen durch Busse – „in den Tagesrandlagen bereits ab Radolfzell“. So heißt es zumindest in einer Pressemitteilung.

Die sogenannten Tagesrandzeiten gelten ab Radolfzell nach Konstanz ab 21.48 Uhr bis 1.48 Uhr. In der Gegenrichtung ab 20.49 Uhr bis 1.19 Uhr. Dabei wird der SEV an allen Stationen des Seehas stoppen – also Radolfzell, Markelfingen, Allensbach, Hegne, Reichenau-Waldsiedlung, Konstanz-Wollmatingen, Konstanz-Fürstenberg und letztlich Konstanz-Petershausen. Wer in Petershausen in den Bus steigen möchte, findet die Haltestelle in der Schneckenburgstraße 11.

Bahnübergänge werden modernisiert

Grund für die Streckensperrung sind Arbeiten zur Modernisierung an den Bahnübergängen am Fischmarkt und am Inselhotel in Konstanz. Bereits seit dem 18. September laufen die Bauarbeiten – wie aktuell vielerorts in Konstanz. Diese werden voraussichtlich bis November dauern.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, zählen dazu neue Lichtzeichenanlagen und Schranken. Ebenfalls erneuert und verlegt werden am Bahnübergang Inselhotel Belag, Schienen und Schwellen. Acht Wochen nach Bauabschluss soll der neu aufgebrachte Schotter nochmals verdichtet werden. Aus diesem Grund wird die Strecke auch in der Samstagnacht vom 18. auf den 19. November gesperrt sein.