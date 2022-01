Konstanz vor 1 Stunde

Auf der falschen Spur unterwegs, Unfall verursacht und dann geflüchtet: Polizei Konstanz bittet Zeugen um Hinweise

Am Dienstagmittag, 25. Januar, hat der Fahrer eines Paketdienst-Fahrzeugs in einer Kurve der Eichhornstraße einen Unfall eines entgegenkommenden Autos verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe der Schmieder-Kliniken, schreibt die Polizei Konstanz in einer Pressemitteilung.