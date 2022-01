Konstanz vor 51 Minuten

Unbekannter klettert auf Malteser Hilfsfahrzeug und beschädigt das Dach: Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Ein etwa Mitte 20-jähriger Mann soll am Donnerstagabend, 20. Januar, in Konstanz auf das Dach eines Malteser Fahrzeugs geklettert sein und es dabei beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilt, sei der Täter später in einem weißen BMW geflüchtet. Die Beamten suchen nun Zeugen und weitere Hinweise.