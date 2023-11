Es ist eines der größten Sportereignisse im Konstanzer Jahreslauf und für viele Familien in der weiten Region schon so etwas wie ein fester Termin in den Weihnachtsferien: Auch in diesem Jahr erwarten die Veranstalter bis zu 3500 Gäste bei der Turngala in der Schänzlehalle.

Internationale Stars aus dem Bereich Turnen, Akrobatik und Körperbeherrschung gestalten zusammen mit regionalen Talenten ein über zweistündiges Programm. Wer schon einmal dabei war, weiß: Das ist eine Mischung aus Zirkusatmosphäre, Breiten- und Leistungssport. Am Freitag, 29. Dezember, ist es wieder so weit.

Marc Fath, der die Turngala für den ausrichtenden Badischen Turner-Bund seit vielen Jahren mitorganisiert, und seine Kollegin Svenja Koch freuen sich, „dass wir Konstanz wieder diese beliebte Veranstaltung anbieten können.“ Nachdem vor einigen Jahren die Nachfrage so angestiegen war, dass zusätzlich zur Abendvorstellung um 18.30 Uhr eine weitere am Nachmittag um 14 Uhr über die Bühne geht, sind auch dieses Jahr wieder zwei Termine im Angebot. „Insbesondere die Nachmittagsvorstellung eignet sich für Familien mit kleineren Kindern“, so Svenja Koch.

Auch Prominenz wird in der Schänzlehalle erwartet

Rund 1750 Besucher fasst die Schänzlehalle, und die Veranstalter hoffen, dass wie in den besten Vor-Corona-Zeiten das Haus zweimal ausverkauft ist. Auch die laufenden Arbeiten am Anbau für die größte Sportarena der Stadt werden die Turngala nicht maßgeblich beeinträchtigen, das hatte die Stadtverwaltung bereits vor einiger Zeit zugesagt.

Und die Gäste am Nachmittag werden voraussichtlich auch noch Zeugen eines einmaligen Programmpunkts: Am 29. Dezember soll in einem feierlichen Akt besiegelt werden, dass Konstanz 2026 nach 25 Jahren erneut das Landesturnfest ausrichtet. Erwartet wird unter anderem das Präsidium des Badischen Turner-Bundes. Martin Benkeser und Kerstin Eisele haben die Leitung jüngst vom dem fast schon legendären Gerhard Mengesdorf übernommen.

Rabatt für SÜDKURIER-Abonnenten Die Turngala, gemeinsam veranstaltet durch den Badischen Turner-Bund und den Schwäbischen Turnerbund, gastiert am Freitag, 29. Dezember, um 14 Uhr und um 18.30 Uhr in der Schänzlehalle in Konstanz. Karten kosten für Erwachsene zwischen 28 und 40 Euro, für Kinder zwischen 21 und 30 Euro, zuzüglich Versand. Für die Nachmittagsvorstellung erhalten SÜDKURIER-Abonnenten einen Rabatt von zehn Prozent, wenn sie ab Montag, 27. November, die Karten telefonisch beim Badischen Turner-Bund bestellen. Die Telefonnummer lautet 0721 181555. Bitte für die Bestellung die Abo-Nummer bereithalten. Online gibt es die Karten über www.turngala.de , auch für die nächstgelegenen anderen Spielorte Freiburg, Villingen-Schwenningen und Ravensburg.

Im regulären Programm gibt es unter dem Motto „Eternity – Wenn die Unendlichkeit zur Wirklichkeit gibt“ nach einer Mitteilung der Veranstalter Turn- und Akrobatik-Nummern, wobei die Grenzen fließend sind. Auch Choreografien der rhythmischen Sportgymnastik gehören stets zum Turngala-Programm dazu. Nicht nur zum Staunen, sondern auch zum Lachen soll insbesondere der Beitrag von Jens Ohle sein, der als „artistischer Comedian aus Hamburg“ angekündigt wird.

Auch regionale Akteure sind wieder – gemeinsam mit den Profis aus aller Welt – auf der Bühne: Dieses Mal ist es das Showteam „Phönix“ des TV Jahn Zizenhausen. Die Gruppe aus Männern und Frauen gibt es seit 2015, sie war schon auf vielen Wettkämpfen vertreten und wurde im Rahmen des Wettbewerbs „Rendezvous der Besten“ bereits zweimal als Showgruppe des Jahres ausgezeichnet. Eine große Kindergruppe ist ebenfalls wieder mit dabei: Die Eröffnungssequenz gestaltet der TV Güttingen.

Veranstalter rechnen mit schnellem Kartenverkauf

Auch für die Sportler aus der Region hoffen Marc Fath und Svenja Koch auf eine beeindruckende Kulisse in einer möglichst zweimal ausverkauften Schänzlehalle. Ihr Tipp: „Wir wissen, dass für viele Menschen in der Region Karten für die Turngala ein beliebtes Weihnachtsgeschenk sind!“ Gerade die Plätze in den guten Kategorien gingen als Präsent meist schnell weg, „doch noch sind die Chancen auf einen schönen Platz noch sehr gut“.