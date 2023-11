Je nach Witterung wirkt der Rohbau fast wie ein Kunstwerk, nicht zuletzt aufgrund des noch freistehenden Hallentragwerks. Die Bauarbeiten für den Anbau an die Schänzlehalle, der auf 9,5 Millionen Euro veranschlagt ist, scheint offenkundig zügig voranzugehen. Wie ist denn der aktuelle Stand des Projekts?

Die Gebäudehülle des Anbaus an die Schänzlehalle wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres fertig. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die Arbeiten lägen im Zeitplan, bestätigt Elena Oliveira, Pressesprecherin der Stadt Konstanz, auf SÜDKURIER-Anfrage. Sie erläutert: „Die Rohbauarbeiten sind zum Großteil abgeschlossen, das Hallentragwerk der Halle 5 ist aufgerichtet.“ Derzeit werde die Dacheindeckung für den gesamten Neubau aufgestellt und abgedichtet. Parallel dazu würden in den nächsten Wochen die Fassaden und Fensterelemente montiert.

Was sind die nächsten Schritte?

Voraussichtlich gegen Ende des Jahres werde die Gebäudehülle fertig sein, so Oliveira. „Sobald dieser Meilenstein erreicht ist, können die Arbeiten im Innenbereich eingetaktet werden“, schreibt sie. Im Außenbereich würden dann zeitgleich die Elemente der Photovoltaik-Fassaden sowie das Solar-Gründach montiert.

Am 29. Dezember 2023 soll in der Schänzlehalle wieder die beliebte Turngala stattfinden. Haben die Bauarbeiten Auswirkungen auf diese große Veranstaltung? „Die Baumaßnahme wurde so geplant, dass Sportveranstaltungen weiterhin stattfinden können“, antwortet Elena Oliveira.

Sie fügt hinzu: „Es muss jedoch auf die zur Verfügung stehenden Fluchtwege reagiert werden.“ Für die Turngala bedeute dies, dass die Zuschauerzahlen entsprechend dem Baustand angepasst werden müssten. Das Amt für Bildung und Sport sei diesbezüglich mit dem Veranstalter in Abstimmung.

Wann wird das Großprojekt fertig?

Nach aktuellem Stand sei auch weiterhin mit der Fertigstellung des Anbaus der Schänzlehalle im Oktober 2024 zu rechnen. „Es ist aktuell das größte Bauvorhaben und wichtig für die Stadt“, äußerte Hochbauamtsleiter Thomas Stegmann in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses (TUA) am 9. November. Den Stadträten bot er in diesem Zuge eine Baustellenführung an, damit sie sich vor Ort ein Bild von der umfangreichen Baumaßnahme machen könnten.