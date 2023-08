Ein 48-jähriger Autofahrer sei gegen 8.30 Uhr auf der Spanierstraße in Richtung Reichenaustraße unterwegs gewesen, wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt. Eine 21-jährige Radfahrerin überquerte gleichzeitig die Spanierstraße am Ebertplatz – obwohl die Radfahrerampel Rot zeigte.

Dabei kollidierten Auto und Radfahrerin, der Autofahrer hatte die Kreuzung bei grüner Ampel überquert. Die Radlerin stürzte und verletzte sich dabei. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro, gibt die Polizei an. Am Fahrrad entstand dagegen nur ein geringer Schaden.