Ein 21-Jähriger hat am Freitag gegen 17.15 Uhr einen Unfall verursacht, als er zu schnell von Konstanz in Richtung Mainau unterwegs war. Erst kam er laut Polizeiangaben auf der Landstraße 219 in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, sodass sein BMW gegen die Leitplanke prallte. Dann löste sich diese aus der Verankerung, sodass das Auto die Böschung hinunter rutschte. Der Aufprall gegen die Leitplanke war so hart, dass sie über mehrere Meter aus der Verankerung gerissen wurde und quer über der Fahrbahn lag.

Die Landstraße war im Unfallbereich deshalb bis 20 Uhr gesperrt. Der Unfallfahrer wurde nur leicht verletzt, doch am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.