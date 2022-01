Eine junge Frau ist im Internet auf einen Betrüger hereingefallen. Wie die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hatte er auf einer bekannten Wohnungsvermittlungsplattform eine Annonce aufgegeben, in der er eine über 80 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Wohnung in Litzelstetten für knapp über 600 Euro Miete inserierte.

Eine 21-Jährige nahm wegen des für die Region äußerst günstigen Angebots mit dem Anbieter sofort Kontakt auf. Dieser gab ihr gegenüber an, wegen eines Wechsels seiner Arbeitsstelle nach Norwegen umgezogen zu sein. Wegen Corona sei eine persönliche Übergabe nicht möglich, so der Unbekannte.

Per E-Mail übermittelte sie ihre Identität und wenig später überwies sie auch eine fällige Kaution. Erst nachdem der Unbekannte nochmals eine Aufforderung zu einer Überweisung gab, kamen ihr Bedenken. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, die recht schnell feststellte, dass die einem Betrüger aufgesessen war. Das überwiesene Geld war zwischenzeitlich aber verloren.

Worauf Wohnungssuchende laut Polizei achten sollten Die Verdachtsmomente 1. Der Mietpreis der Wohnung ist für die Lage und Ausstattung im Vergleich sehr günstig; die Wohnung hat zahlreiche Extras, im Preis sind viele Leistungen enthalten; die Bilder und das Angebot der Traumimmobilie sind „zu schön, um wahr zu sein“; fehlende Daten in der Anzeige; Bilder und Text passen nicht zusammen.

2. Es findet kein persönlicher Kontakt mit dem vermeintlichen Vermieter oder Makler statt. Dieser befindet sich angeblich im Ausland. Es wird hauptsächlich über E-Mail kommuniziert. Oft wird in Englisch geschrieben, oft mit Rechtschreibfehlern.

3. Vermeintliche Makler oder Immobilienagenturen können seriös wirkende Internetseiten betreiben, die letztlich auch nur aus fiktiven oder kopierten Daten und Fotos bestehen.

4. Es wird die Vorauszahlung einer Kaution und/oder einer ersten Monatsmiete verlangt, und im Gegenzug die Zusendung oder Überbringung des Schlüssels für das Objekt und eventuell noch des Mietvertrags versprochen. Es wird kein Besichtigungstermin angeboten.

5. Der angebliche Vermieter oder Makler baut Druck auf und möchte die Abwicklung der Zahlung so schnell wie möglich über die Bühne bringen.

6. Der vermeintliche Vermieter fordert zur Überweisung des Betrags ins Ausland auf, zum Beispiel über Western Union.

7. Der Vermieter kündigt an, dass sich jemand Drittes, beispielsweise von Airbnb, bezüglich der Zahlung mit dem Interessenten in Verbindung setzen wird oder die Abwicklung über das Portal erfolgt.

8. Der angebliche Vermieter oder Makler weist sich schnell und ohne Aufforderungen mit Lichtbildern von Ausweisen oder Pässen aus, als vertrauensbildende Maßnahme. So schützen Sie sich 1. Keine Zahlungen leisten, bevor nicht der Mietvertrag von beiden Seiten unterschrieben und das Objekt besichtigt wurde. Es ist gesetzlich nicht zulässig, dass die Kaution vorher bezahlt werden muss.

2. Ausweis des Vermieters zeigen lassen und Daten von Vermieter/Makler abgleichen. Internetrecherchen durchführen und Seriosität prüfen. Impressum prüfen.

3. Immer auf eine Besichtigung der Wohnung bestehen.

4. Sollte eine Adresse bekannt sein, dort umsehen, umhören, Nachbarn ansprechen.

5. Keine Zahlungen leisten, um auf einer Liste weiter nach oben zu kommen und die Chancen für den Erhalt der Wohnung zu erhöhen.

6. Keine Kopien von Personalausweis oder Reisepass übersenden (Achtung: Identitätsdiebstahl!).

7. Keine Kontodaten vorab mitteilen.

8. Vorsicht bei angeblichen E-Mails von Immobilienportalen, in welchen aufgefordert wird, auf einen Link zu klicken – nicht auf den Link klicken!

9. Verdächtige Annoncen selbstständig dem jeweiligen Portal melden – mit dem Ziel, dass diese schnellstmöglich wieder entfernt werden. Wenn bereits eine Geldüberweisung stattfand 1. Bank kontaktieren. Eventuell kann der Betrag rückgebucht werden.

2. Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei erstatten.

3. Betrug unbedingt beim Immobilienportal melden, damit weitere Fälle verhindert werden können.

4. Erhaltene E-Mails der Täterschaft im Original im Posteingang belassen, damit die Polizei gegebenenfalls noch für ihre Ermittlungen relevante Daten auslesen zu kann.

Die Polizei rät zur Vorsicht bei solchen Inseraten, die mit außergewöhnlich niedrigen Preisen locken. Sie empfiehlt, die Seriosität eines Anbieters zu überprüfen und erst Zahlungen zu leisten, wenn die Wohnung besichtigt wurde.