Das Bodenseeforum ist viel besser als sein Ruf: So sehen es viele Vertreter der Wirtschaft, jedenfalls jene, die im Wirtschaftsausschuss sitzen oder dort als Gäste geladen waren. Was kann das Bodenseeforum leisten und worin besteht Verbesserungsbedarf bei dem Veranstaltungshaus, dessen Geschäftsführung nun zum zweiten Mal ausgewechselt wurde? Für die neue Geschäftsführerin Ruth Bader war es der erste offizielle Auftritt.

Was läuft gut beim Bodenseeforum? Einigkeit herrscht bei Konstanzer Unternehmen, dass das Bodenseeforum wichtig für den Standort Konstanz ist. "Es braucht das Bodenseeforum", sagte Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH, "der Tagungsstandort Konstanz ist sexy". Man müsse lediglich dranbleiben, um ihn weiter zu entwickeln.



Das Bodenseeforum bekomme viel Lob von Gästen. Armin Nissel, Geschäftsführer von Konzertlogistik Konstanz richtet dort regelmäßig Veranstaltungen aus und bestätigt: "Künstler, die ich engagiere, sind von dem Haus angetan, auch von der Technik." Nicht jede Veranstaltung könne man anbieten, für manche sei die Höhe über der Bühne nicht ausreichend. Was erwarten Hotels von der Zusammenarbeit? Die Diskussion darum, ob Konstanz genügend Hotelbetten hat, um dem Anspruch eines Tagungsstandorts gerecht zu werden, begleitet das Veranstaltungshaus seit seiner Eröffnung. Bettina Blessing, Direktorin des benachbarten Hotels 47 Grad, stellte die Sicht der Hotels dar, die mit dem Bodenseeforum zusammenarbeiten. Man nehme die Zusammenarbeit als sehr positiv wahr.



Konstanz habe allerdings eine sehr vielfältige Hotelstruktur. Der Anspruch, Betten-Kontingente vorzuhalten, sei für Hoteliers nicht leicht zu erfüllen. "Wir haben jeden Tag 99 Zimmer zu füllen, auch an Tagen ohne Veranstaltungen". An einem Mai-Wochenende, an dem viele Touristen erwartet werden, Kontingente für eine Tagung zurück zu halten, sei betriebswirtschaftlich problematisch. In welchen Bereichen besteht Handlungsbedarf? Die Geschäftsführerin Ruth Bader selbst sprach die kritischen Punkte an, an denen dringender Verbesserungsbedarf besteht. Durch den doppelten Personalwechsel an der Spitze habe es große Unruhe gegeben. Damit einher gehe eine fehlende Positionierung in der Öffentlichkeit. Die Konstanzer wüssten nicht genau, was sie mit dem Bodenseeforum verbinden sollen.



Bettina Blessing formulierte es in aller Klarheit: "Eine Eier legende Wollmilchsau ist schön, aber nicht konkret. Was fehlt, ist eine Priorisierung." Außerdem müsse die Leitung des Bodenseeforums an der Außenwahrnehmung arbeiten, so Ruth Bader. Intern müssten Strukturen und Abläufe verbessert werden. Dem Veranstaltungshaus habe allerdings auch eine Aufbauphase gefehlt, Bader bringt dies mit einer sehr hohen Erwartungshaltung in Verbindung. Gerhard Stübe, Geschäftsführer der Kongresskultur Bregenz GmbH, der Betreibergesellschaft des Bregenzer Festspielhauses und damit ein Kenner der Branche, kann dies im Gespräch mit dem SÜDKURIER nur bestätigen.

