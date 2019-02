Der Konstanzer Pionier: Pronto Pizza Express

Michele Fiore zögert, wenn er über das Liefergeschäft spricht. Über die Vergangenheit spricht er gern. Wenn es um die Gegenwart geht, ist er nicht ganz sicher, wie er die Lage am besten beschreiben soll. Am ehesten vielleicht so: "Der Kuchen wird immer kleiner."

Michele Fiore, der mit seiner Frau den Pronto Pizza Express und ein Restaurant betreibt, beschreibt die Herausforderungen des Geschäfts. | Bild: Oliver Hanser

Ein Rückblick: Der gebürtige Italiener war der erste Gastronom in Konstanz, der 1994 zusätzlich zu seinem Restaurant-Betrieb einen Pizza-Lieferservice anbot. Heute leitet er das Wollmatinger Restaurant Rössle und den Lieferdienst gemeinsam mit seiner Frau. "Ich habe es angeboten, weil es keiner gemacht hat. Mit der Zeit wurden die Kunden neugierig", sagt er.

Inzwischen halten sich die Einkünfte aus der Pizzeria und aus dem Lieferdienst etwa die Waage. Ganz glücklich ist Fiore mit dem Lieferdienst aber nicht. Die Kosten steigen stetig – Benzin ist teuer, ebenso wie die Lebensmittel, und vor allem die Personalkosten steigen.

Was ist das Erfolgsrezept von Michele Fiore? Fiore versucht mit Rabatten, seine Kunden zufrieden zu stellen und den Umsatz zu steigern. Außerdem bewirbt Fiore inzwischen die eigene Homepage. Er bietet zehn Prozent Rabatt, wenn Kunden über seine Homepage bestellen statt über Bestellplattformen. "Mit ihnen sind für uns Kosten verbunden", sagt Fiore, "die Plattformen erhalten 14 Prozent des Umsatzes". Was sind seine Probleme? "Eine Bedienung im Restaurant macht denselben Umsatz wie drei bis vier Fahrer", rechnet Fiore. Das liege an den Getränken, die beim Lieferdienst wegfallen. Zudem konzentrieren sich viele Bestellungen auf einen kurzen Zeitraum am Abend – das erschwere das Geschäft und verlängere die Lieferzeiten, die er bei 30 bis 40 Minuten halten will. Die Konkurrenz durch die vielen Lieferdienste macht das wirtschaftliche Überleben für lokale Gastronomien also schwierig.



Der Gastronom ist überzeugt, dass der Preiskampf bei den Lieferdiensten hart bleiben wird und, dass man nun für Sünden aus der Vergangenheit büßt: "Lieferdienste haben sich in der Vergangenheit zu günstig verkauft!"

Der Marktführer in Deutschland: Domino's Pizza

Erst seit 2016 firmiert der Betrieb unter dem Namen Domino's Pizza. Zuvor war Ibraim Alim, Inhaber der Konstanzer Niederlassung, Leiter der Filiale von Joey's Pizza. Deren Geschäft wurde 2016 von Domino's übernommen.

Ibraim Alim leitet Domino's Pizza am Zähringerplatz und möchte sein Geschäft erweitern. | Bild: Oliver Hanser

Das Wachstum ist eindrücklich: In Deutschland ist Domino's nach einer weiteren Übernahme Marktführer.

Und in Konstanz? Hier ist die Lage nicht eindeutig. Domino's Pizza ist auch in Konstanz sehr erfolgreich, Ibraim Alim spricht von 20 bis 30 Prozent Wachstum im Jahr. Dementsprechend würde Alim den Betrieb gern erweitern.

Im Moment scheitert das aber: "Ich plane seit zwei Jahren – finde aber kein geeignetes Objekt". Alim wünscht sich eine weitere Filiale im Industriegebiet und eine im Paradies, um die Altstadt mitzuversorgen.

Was ist das Erfolgsrezept von Domino's? Die Pizzaliefer-Kette ist nach einem Franchise-System organisiert, das heißt, dass selbstständige Unternehmer die Filialen betreiben, aber der Vertrieb unter einer gemeinsamen Marke erfolgt – Marken wie McDonald's funktionieren so.



Alim berichtet von den Vorteilen: "Die Arbeitsabläufe bei Domino's sind sehr gut organisiert. Es ist genau festgelegt, was wie lange dauert. So kann der Kunde online mitverfolgen, wo seine Pizza gerade ist", erläutert Alim.



80 Prozent der meist jungen Kundengruppe bestelle per App. Dementsprechend forderten die Kunden Schnelligkeit. Dem kommt Domino's nach: Er habe die Lieferzeit von 35 auf circa 20 Minuten gesenkt, sagt Alim.



Das bundesweite Vertriebssystem hilft dem Franchise-Nehmer vor Ort: Die Lebensmittel bezieht er aus den Zentrallagern, Mehl für den Pizzateig sowie geschnittener Salat und Pasta. Regionale Bezugsquellen: Fehlanzeige. "Wir kaufen dadurch günstiger ein als andere, und die Qualität stimmt."



Durch die Nutzung effizienter Strukturen kann Domino's es sich leisten, bei Aktionen ordentlich am Preis nachzulassen. In größeren Städten legt Domino's mit PR-Aktionen oder Musik-Live-Events nach, um junges Publikum bei der Stange zu halten. Das könne er mit seinem Personal in Konstanz aber nicht leisten, so der Unternehmer. Was sind die Probleme? Manches bleibt auch für den Lieferdienst auf der Überholspur eine schwierige Hürde. Die Suche nach Personal zum Beispiel, sagt Alim, der ursprünglich aus Mazedonien stammt. Seine Kontakte ins Heimatland helfen, von dort rekrutiert er Fahrer und Küchenhilfen. Eine Ausbildung brauchen sie nicht. Domino's Pizza sorgt mit Bildern dafür, dass Mitarbeiter schnell lernen, wie man eine Pizza belegt.

Mediterrane Küche mit Konstanzer Flair: Pizza Flitzer

Die beiden Inhaber von Pizza Flitzer überblicken ähnlich wie Michele Fiore eine lange Unternehmensgeschichte in der Branche und sind selbst Teil der Konstanzer Gastronomie- und Migrationsgeschichte. Seit 18 Jahren leiten die Cousins Pino Leo und Rino Arresta das Geschäft gemeinsam.

"Wir haben uns mit 24 Jahren selbstständig gemacht", sagt Arresta. Ihre Großeltern wanderten in den 1950er Jahren von Apulien ein – und eröffneten eine Pizzeria. Die Enkel sind sich ihrer Sache sicher. Das Geschäft läuft, auch wenn die Branche nicht einfach ist. "Aber wir haben schon viele kommen und gehen gesehen", so Pino Leo.

Vor einem halben Jahr wechselten sie den Standort und eröffneten zusätzlich zum Lieferservice ein kleines Restaurant in der Max-Stromeyer-Straße. Das helfe, den Umsatz zu steigern.

Was ist das Erfolgsrezept von Pizza Flitzer? Gelernte Köche und Pizzabäcker kommen aus Italien, Leo und Arresta stellen die Personalwohnungen. "Das kostet alles Geld", sagen die Cousins, die überzeugt sind, dass es lohnt, auf Qualität zu setzen. Ihr Konzept lautet, original italienische Küche anzubieten. Analog-Käse habe in ihrer Küche keinen Platz. Entsprechend wichtig ist ihnen der regionale Einkauf beim Großmarkt, Fruchthof Konstanz und für Fleisch bei der Metzgerei Otto Müller.



Vier Elemente nennen sie, die aus ihrer Sicht beim Lieferdienst stimmen müssen: die Qualität, die Homepage, deutschsprachige Telefonisten und Apps, über die man bequem bestellen kann. Mit diesem Rüstzeug stellen sie sich dem Preiskampf. Was sind die Probleme? Der Lieferdienst alleine sei zu teuer, darin geben sie ihrem Konkurrenten Fiore recht. "Eigentlich müsste die Pizza, die geliefert wird, teurer sein als im Restaurant", sagt Pino Leo. Ein Kellner mache denselben Umsatz wie sechs Fahrer. Fahrer seien zudem schwer zu finden. Vor Ort rekrutieren die Gastronomen schon lang nicht mehr.

Die Mischung der Systeme: Pizza Tassone am Bodensee

Auch das ist ein Modell: eine Mischung aus Systemgastronomie und lokaler Bodenständigkeit. Der Lieferdienst Tassone bietet diese Kombination. Seit 1993 ist Tassone am See am Markt und unterhält Filialen in Überlingen, Konstanz, Bodman-Ludwigshafen und Gaienhofen.

Halil Yarba leitet die Filiale in Konstanz und in Bodman – Tassone arbeitet wie Domino's nach dem Franchise-System.

Halil Yarba und sein Mitarbeiter Marius Iazvalvi beim Belegen der Pizza beim Pizzaservice Tassone, der rund um den Bodensee Filialen hat. | Bild: Oliver Hanser

Als regionaler Anbieter bezieht Tassone seine Waren von Anbietern aus der Umgebung: Zwei regionale Großmärkte sind die Lieferanten, Salat stammt von der Insel Reichenau. Gleichzeitig erfolgt der Einkauf zentral.