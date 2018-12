Konstanz vor 2 Stunden

Ein neuer Blickfang in Konstanz: Das geplante 360-Grad-Panorama in Konstanz wird nicht zu übersehen sein

Die Gestaltung des zylinderförmigen Gebäudes an der neuen Rheinbrücke nimmt weiter Formen an. Die verantwortliche Architektin hat jetzt konrekte Entwürfe für die neue Touristenattraktion in Konstanz vorgelegt. Lange schien unklar, ob das 360-Grad-Panorama des Künstlers Yadegar Asisi überhaupt in die Stadt kommen wird.