Am 13. Januar jährte sich der Hochzeitstag zum zweiten Mal – nur acht Tage später gaben Diana Gräfin Bernadotte und ihr Mann Stefan Dedek ihre Trennung bekannt.

Somit ist die zweite Trennung auf der gräflichen Blumeninsel binnen kurzer Zeit eingetroffen: Im November 2018 erst beschlossen Sandra Gräfin Bernadotte und Björn Wilhelm Bernadotte, Graf von Wisborg, in Zukunft getrennte Wege zu gehen.

Standesamtlich heirateten Diana Gräfin Bernadotte und ihr Mann Stefan Dedek bereits im August 2016, die freie Trauung fand dann im Januar 2017 statt.

Die Kinder Paulina und Eric, die nicht von Stefan Dedek sind, bleiben bei der Mutter und werden dort versorgt, wie die Mainau-Pressestelle auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt. Diana Gräfin Bernadotte, geboren am 18. April 1982, ist die jüngste Tochter von Lennart Graf Bernadotte (1909-2004) und Sonja Gräfin Bernadotte (1944-2008).

Familien-Foto auf der Insel Mainau bei der Hochzeitsfeier 2017 (von links): Philipp Haug, Bettina Bernadotte, Christian Bernadotte, Catherina Ruffing Gräfin Bernadotte af Wisborg, Romuald Ruffing, Sandra Bernadotte, Björn Bernadotte, vorne das Hochzeitspaar Diana Gräfin Bernadotte und Ehemann Stefan Dedek. Nach der Trennung von Björn und Sandra gehen nun auch Diana Gräfin Bernadotte und Stefan Dedek getrennte Wege. | Bild: Oliver Hanser

Lennart wuchs am Hof in Stockholm auf, schied aber wegen seiner ersten Ehe mit einer bürgerlichen Frau 1932 aus der Thronfolge aus und erhielt die im Familienbesitz befindliche Insel Mainau zur Bewirtschaftung.

Lennart baute sie zum Blumenparadies und Touristenziel aus, dort hat auch Diana Gräfin Bernadotte ihr Atelier als Hutmacherin. 2003 heiratete sie den Schornsteinfegermeister Bernd Grawe, 2007 gab das Paar die Trennung bekannt.

Diana ist Mitglied des Stiftungsvorstandes der Lennart-Bernadotte-Stiftung. Stefan Dedek arbeitet auch weiterhin als Mitarbeiter in der Mainau-Gastronomie.

Die Hochzeitsfeier auf der Insel im Januar 2017 war ein fröhliches Fest. Das Paar hatte sich beim gemeinsamen Hobby, dem Bowling, kennengelernt. Anders als bei vorherigen Mainauer Hochzeiten war das schwedische Königshaus nicht vertreten.

Das Kleid der Braut war in jeder Hinsicht ein Hingucker: Den Entwurf des weiß-seidenen Brautkleides mit passendem Bolero und einem schwarzen Mantel fertigte Designerin Nina Schmückler-Reibold zusammen mit der Gräfin an – der Traum Prinzessinenkleid mit rockigen Elementen nahm so Gestalt an.

Bei der Hochzeit herrschte ein großes Medianaufkommen. | Bild: Oliver Hanser

Der Brautstrauß, der ohne Blumen auskam und reich geschmückt mit Strass-Broschen und Perlen war, sollte Ewigkeit darstellen. Zwei Jahre später folgt nun die Trennung des Paares.