Auf der Homepage der Insel Mainau sind sie noch ein glückliches lächelndes Ehepaar – doch im wahren Leben gehen sie mittlerweile getrennte Wege. Sandra Gräfin Bernadotte und Björn Wilhelm Bernadotte, Graf von Wisborg. Sandra Gräfin Bernadotte ist bereits aus dem Schloss der Insel ausgezogen, wie die Pressestelle der Mainau bestätigt. Nach SÜDKURIER-Informationen soll sie aktuell im nahe gelegenen Konstanzer Vorort Litzelstetten wohnen. Wann sich das Paar getrennt hat, ist nicht bekannt. Lediglich so viel sagt Tobias Mayer von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: "Sie sind noch nicht geschieden und er bleibt im Schloss wohnen."

Bernadotte lernte in seiner Studienzeit seine Kommilitonin Sandra Angerer kennen. Die beiden verlobten sich am 13. Juni 2008, am Tag des 33. Geburtstag von Björn. Sandra ist in St. Gallen geboren und aufgewachsen. Sie ist die Tochter eines Wirkermeisters aus der St. Galler Textilindustrie. Seit Juli 2007 hat sie das Amt der Geschäftsführerin von "Gärtnern für Alle" inne.

Die Trauung fand am 7. Mai 2009 in der Schlosskirche der Insel Mainau statt. Zu den Feierlichkeiten kamen die Königin Silvia von Schweden und Kronprinzessin Victoria. Der Hochzeitstermin war mit Bedacht gewählt: Sonja Bernadotte wäre am 7. Mai 65 Jahre alt geworden. Am 8. Mai wäre Björns Vater, Graf Lennart Bernadotte, 100 Jahre alt geworden. Zur kirchlichen Trauung trug sie ein cremefarbenes seidenes Brautkleid im Empirestil mit italienischer Spitze und kurzer Schleppe, eine Kreation der Schweizer Designerin Eva Michaela Fröhli. Der Brautstrauß bestand aus Maiglöckchen mit kleinen pinkfarbenen Rosen.

Sandras Herzensprojekt ist das Café Vergissmeinnicht. Über dieses Engagement sagte sie einst: "Im Café unterstützen wir förderbedürftige junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben. In der elf-monatigen berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme haben die Jugendlichen morgens Unterricht, arbeiten an zwei Tagen in der Woche mit unserer Gärtnerin im angrenzenden Garten und helfen nachmittags im Café-Betrieb mit.” Björn Graf Bernadotte ist Geschäftsführer der Mainau GmbH und unter anderem geschäftsführendes Mitglied des Stiftungsvorstandes der Lennart-Bernadotte-Stiftung. Sandra Gräfin Bernadotte bleibt Vorsitzende des Vereins "Gärtnern für Alle".

