Ein 60 Jahre alter Mann ist bei einem Küchenbrand in der Berliner Straße in Konstanz leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte am Samstag gegen 15.09 Uhr ein Nachbar, dass ein Rauchwarnmelder in einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses anschlug. Er machte den Nachbarn mit Klingeln und Klopfen auf den Brand aufmerksam und informierte die Feuerwehr. Die konnte wenig später ein Übergreifen des Brandes verhindern.

Der Bewohner der Wohnung war laut Polizeiangaben vermutlich bei der Zubereitung seiner Mahlzeit eingeschlafen. Er konnte die Wohnung leicht verletzt verlassen, wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung anschließend aber ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.