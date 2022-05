Wenn Hans Seiler als musikalischer Leiter der Original Aussteiger zum Taktstock greift, ist das schon etwas Besonderes. „Bei der Probe geht das auch ohne Dirigent. Ich gebe vor jedem Stück das Tempo an und dann klappt das bis zum Ende des Stückes“, erklärt Seiler. Einen Taktstock habe er nie gebraucht. Beim Konzert zum 25. Jubiläum der Aussteiger am kommenden Samstagabend, 21. Mai, macht er aber eine Ausnahme: Rein symbolisch wird er den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Alfred Ruh übergeben. Nach 25 Jahren sei nun Schluss. Hans Seiler fügt aber gleich hinzu, dass er als Flügelhornist weiterhin dabei ist.

Mit Leidenschaft Musiker hatte er anlässlich des 150. Jubiläums des Musikvereins Gottmadingen die Aussteiger gegründet. Der Name bezog sich auf die rund 15 Musiker, die nicht mehr aktiv im Verein spielten, zu Ehren des Jubiläums aber einen Auftritt als Geschenk machen wollten.

Die Original Aussteiger feiern ihr 25-jähriges Bestehen mit einem Konzert am Samstag, 21. Mai. | Bild: Christel Löffler

„An mehr war gar nicht gedacht, aber der Spaß und der Zuspruch des Publikums an diesem Abend führte zu dem Entschluss, sich regelmäßig zu einer Probe zu treffen“, erzählt Hans Seiler. Bald schon folgten die ersten Engagements und aus den Aussteigern wurden Einsteiger. Er erinnert sich, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen erstaunt waren, dass die Musiker und Musikerinnen aus Musikvereinen von Zimmerholz über Beuren am Ried bis zu Radolfzell dazu kamen. Die Auftritte der Aussteiger hatten sich rumgesprochen.

Engen Hegauer Musiker spielen sich den Corona-Frust von der Seele und erfreuen viele Menschen Das könnte Sie auch interessieren

Aus einem Auftritt wurden 400

Vor 25 Jahren als einmaliger Auftritt geplant, sind daraus bis heute rund 400 geworden. Dazu zählen Veranstaltungen zu Fasnacht wie der Bieranstich in der Fahrkantine und der Poppele Narrenspiegel, das Stadtfest in Singen, das Herbstfest in Rielasingen und die Kirchweih in Hilzingen.

Das Jubiläumskonzert Das Konzert zum 25. Jubiläum der Original Aussteiger steht das letzte Mal unter der musikalischen Leitung von Hans Seiler. Sein Amt übergibt er an seinen Nachfolger Alfred Ruh. Das Jubiläumskonzert findet am Vorabend des SlowUp am 21. Mai um 20 Uhr auf dem Rathausplatz in Gottmadingen statt. Der nächste Auftritt nach dem Jubiläumskonzert findet am Vatertag, 26. Mai, auf der Musikinsel in Singen statt.

„Wo Sprache endet, fängt Musik an“, und die hat für Hans Seiler auch eine gesellschaftliche Bedeutung. Musik funktioniere immer und klinge überall. Musik bringe Menschen zusammen, und mit einer Vorliebe für flotte Volksmusik kommt für Seiler Spaß und Stimmung auch dazu. So gehören neben Polka und Walzer auch Stimmungs- und Unterhaltungsmusik dazu und auch volkstümliche Schlager mit Gesang zum Repertoire. „Wir spielen gut gemachte traditionelle Blasmusik“, freut sich Hans Seiler, dass Alfred Ruh seine Leidenschaft für Blasmusik teilt und das Amt des musikalischen Leiters übernimmt. Nach dem Jubiläumsabend geht es für die Original Aussteiger am Vatertag auch gleich weiter.