Das Land investiert kräftig in Maßnahmen für die Tourismusinfrastruktur. Insgesamt 29 kommunale Tourismusinfrastruktur-Projekte werden vom Land gefördert. Mit dabei sind auch zwei Projekte aus der Region. Zum einen wird der Bau des barrierefreien Hauptgebäudes an Campingplatz Horn mit 200.000 Euro unterstützt, zum anderen gibt es für den Bau eines neuen Stegs in der Marienschlucht sowie weiteren Maßnahmen zur Lenkung von Besucherströmen am dortigen Mondfelsen eine Förderung von rund 1,1 Millionen Euro.

Laut einer Mitteilung der Grünen-Abgeordneten Nese Erikli übernehme das Land damit etwa 60 Prozent der Kosten für die notwendigen Arbeiten in der Marienschlucht. Dazu sagt Erikli: „Dass sie bald wieder sicher und für alle begehbar sein wird, ist nicht nur für Urlauberinnen und Urlauber wichtig. Die Marienschlucht ist auch für viele Einheimische jeden Alters ein tolles Ausflugsziel.“

In der Vergangenheit ist es in der Marienschlucht zu mehreren Erdrutschen und in der Folge auch zu tödlichen Unfällen gekommen. Seither war das beliebte Wanderziel gesperrt. Trotzdem hatten immer wieder Menschen die Sperrungen umgangen und sich dadurch selbst in Gefahr gebracht.

Der Zweck der Förderungen

In der aktuellen Förderrunde wurden laut Mitteilung mehr als 13 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg ausgeschüttet. Damit solle die touristische Infrastruktur wirtschaftlich und strukturell gestärkt werden. „Jeder Euro fließt in die Sicherung, den Erhalt und den Aufbau von Arbeitsplätzen“, so Erikli.

Seit 2016 habe sich die Summe der Tourismus-Förderung sogar verdoppelt, so Erikli in ihrer Mitteilung. „Die Bodensee-Region ist eines der wichtigsten touristischen Ziele Deutschlands, Investitionen in die Infrastruktur sind deshalb unerlässlich“, betont Erikli.

Mit dem Tourismusinfrastrukturprogramm fördert das Land kommunale Projekte, die die Errichtung, Modernisierung, Sanierung und den Umbau von kommunalen Tourismusinfrastruktureinrichtungen in Baden-Württemberg zum Ziel haben. Es fließe etwa zehn Prozent der Gesamtförderungen in die Bodensee-Region. (pm)