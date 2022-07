Um den notwendigen Brandschutz im Engener Stadtteil Biesendorf zu gewährleisten, wurde ein unterirdischer Löschwassertank in der Biesendorfer Ortsmitte gebaut. „Das Ortsnetz alleine bringt im Brandfall zu wenig Wasser“, erläuterte Engens Bürgermeister Johannes Moser in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Engen Emotionale Diskussion wegen Jagd-Revieren in Engen Das könnte Sie auch interessieren

Der 48.000 Liter große Tank gewährleiste nun eine sichere Wasserversorgung von bis zu 40 Minuten. In dieser Zeit können bei Bedarf die Schläuche der Feuerwehr zum Ziegeleiweiher gelegt werden. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf rund 61.000 Euro Kosten.

Familie stellt Grundstück zur Verfügung

Der besondere Dank von Stadtverwaltung, Ortsvertretern und der Feuerwehr gehe – wie es in der Pressemitteilung heißt – an Familie Kleinschmidt, die ihr direkt an der Ortsdurchfahrt gelegenes Grundstück für den Bau des Löschwassertanks zur Verfügung gestellt habe.

Um die reibungslose Wasserentnahme am Ziegeleiweiher zu gewährleisten, wurde dort die Zufahrt mit einer wassergebundenen Decke ausgebaut. Dazu war die Zustimmung des Landratsamts nötig, da der Weiher unter Flächendenkmalschutz steht.