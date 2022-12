Eine Frau ist bei einem Unfall auf der Autobahn 81 am Samstagmittag verletzt worden. Ein 21-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit einem Mercedes der S-Klasse auf der Autobahn 81 von Engen in Richtung Geisingen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen geriet der Wagen laut Polizei bei Schneefall und nasser Fahrbahn ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Böschung neben dem Ausfädelungsstreifen an einem Parkplatz blieb das Auto liegen. Eine 66-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Den am Mercedes entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 7000 Euro.