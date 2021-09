von pm/löf

Das Regierungspräsidium Freiburg hat neue Details zur anstehenden Sanierung der Bundesstraße 34 zwischen Ludwigshafen und der Abzweigung nach Bodman veröffentlicht. Die Maßnahme beginnt am Montag, 11. Oktober, und dauert voraussichtlich bis Juni 2022. Die B 34 ist in dieser Zeit voll gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über Stockach beziehungsweise die A 98-Anschlussstellen Stockach Ost und West umgeleitet. Aber: „Der Radverkehr wird während der gesamten Bauzeit durch die Baustelle geführt und ist daher nur geringfügig eingeschränkt“, so das RP in einer Pressemitteilung.

In Espasingen werde die Vollsperrung am Knotenpunkt B 34/B 313 aufgebaut. Eine Weiterfahrt bis zum Ortsende sei für Anlieger und Lieferverkehr möglich. In Ludwigshafen beginne die Umleitung am Knotenpunkt B 31-alt/B 34. Die Weiterfahrt sei bis zur Einmündung in die Bahnhofstraße möglich.

Das RP teilt zudem mit, dass im Zuge der Fahrbahnsanierung auch die Bushaltestellen und die Gehwege in Ludwigshafen barrierefrei gestaltet werden. Zudem werden die verschiedenen Versorgungsleitungen der Gemeinde, der Thüga-Netze und der NetzeBW erneuert und ausgebaut.

Bäume müssen weg, werden aber neu gepflanzt

Parallel zur Straßensanierung werde zwischen dem bestehenden Radweg und den Bahngleisen eine marode Stützmauer erneuert. Das RP weist darauf hin, dass aufgrund der Ausmaße der erforderlichen Baugrube entlang der Stützmauer die bestehenden Obst- und Laubbäume zwischen dem Radweg und der Bundesstraße ab der Fußgängerunterführung bis Ende der Bushaltestelle entfernt werden müssen.

Diese Maßnahme sei aus Arbeitsschutzgründen zwingend erforderlich und mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Konstanz abgestimmt. Im Nachgang der Bauarbeiten sollen dann alle entfernten Bäume standortgerechte Neupflanzungen vorgenommen werden. Dazu sei die Straßenbauverwaltung im engen Austausch mit der Gemeindeverwaltung von Bodman-Ludwigshafen.

Bild: Müller, Cornelia

Was nach diesem Bauabschnitt kommt

„Ab April 2022 bis zum Bauende Juni 2022 wird zusätzlich der Abschnitt der B34 zwischen der Einmündung Bahnhofstraße bis nach der Einmündung Mühlbachstraße gesperrt“, teilt das RP außerdem mit. Der letzte Bauabschnitt der B34 zwischen der Mühlbachstraße und der Kreuzung in der Ortsmitte sei für den Herbst 2022 geplant.

Ziel der Straßenbauverwaltung des RP sei es, Ende 2022 die Bundesstraße zwischen Espasingen und Ludwigshafen vollständig saniert und barrierefrei zur Landesstraße abstufen zu können.