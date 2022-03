von lam/pm

Erst kürzlich verkündete Bodman-Ludwigshafens Bürgermeister Matthias Weckbach in einer Gemeinderatssitzung, er hoffe auf eine Fertigstellung der B 34 im Juni. Nun gibt es weitere Neuigkeiten zu den Bauarbeiten an der Straße: Wie das Bauamt Bodman-Ludwigshafen in einer Pressemitteilung verkündet, befindet sich die Baustelle weitgehend im Zeitplan. Zudem lieferte es genaue Daten zu den anstehenden Asphaltierungsarbeiten im Abschnitt zwischen der Abzweigung nach Bodman und dem Campingplatz Schachenhorn.

Am 29. März geht es los

Laut der zuständigen Baufirma Schleith sollen so schon am heutigen Dienstag, 29. März, von 7 bis 17 Uhr die Deck- und Binderschichten der vorhandenen Asphaltbeläge zwischen Espasingen und dem Campingplatz abgefräst werden, der Campingplatz ist dann nur von Ludwigshafen aus erreichbar. Am Donnerstag, 31. März, folgt dann die Vorbereitung der Zufahrt zum Campingplatz für den Belagseinbau. Die Arbeiten finden von 7 bis 15 Uhr statt, der Campingplatz ist dann nur sehr eingeschränkt und erneut nur von Ludwigshafen aus erreichbar.

Am gleichen Tag ab 15 Uhr bis Freitag, 1. April, etwa 16 Uhr, wird die Zufahrt zum Campingplatz mit Haftkleber angesprüht und damit auf den Asphalteinbau vorbereitet. Dieser folgt im Anschluss. Der Campingplatz ist in dieser Zeit nicht anfahrbar, eine Aus- und Einfahrt ist für Fahrzeuge gar nicht möglich. Erst ab 16 Uhr und bis Montag, 4. April, um etwa sechs Uhr ist der Campingplatz wieder eingeschränkt und nur aus Richtung Ludwigshafen erreichbar. Im Anschluss wird der Campingplatz wieder nicht anfahrbar sein, da bis Mittwoch, 6. April, um 17 Uhr eine neue Asphaltschicht auf der B 34 angebracht wird und im Anschluss 24 Stunden lang auskühlen muss.

Ab dem 11. April dürfen Anlieger wieder fahren

Letzte Arbeiten zur Fertigstellung der B 34 in diesem Bereich, darunter etwa Markierungsarbeiten sowie die Anbringung von Leitpfosten, werden von Donnerstag, 7. April, um 7 Uhr, bis Montag, 11. April, um 10 Uhr durchgeführt. Danach wird die B 34 in Richtung Espasingen für den Anliegerverkehr wieder freigegeben.