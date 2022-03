Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden Baustellenende im Sommer? Es gibt Hoffnung auf eine fertige B 34 im Juni Bürgermeister Matthias Weckbach gibt Überblick über die Straßensanierung und was noch innerorts in Ludwigshafen ansteht

Die Bauarbeiten an der B34 dauern weiter an. Im Bild zu sehen ist das östliche Ende der Baustelle am Bahnhof in Ludwigshafen. | Bild: Dominique Hahn