Das Ende der B34-Baustelle in Ludwigshafen rückt in greifbare Nähe. Die regelmäßigen Informationen im Gemeinderat zeigen, dass die Sanierung im Zeitplan liegt. Bürgermeister Matthias Weckbach sprach in der jüngsten Sitzung noch von Anpassungen im Bereich des Buswartehäuschens auf der Straßenseite der Apotheke. Ein neues Wartehäuschen komplett aus Glas, damit nichts verdeckt werde, sei bestellt. Zudem müsse auf dem Platz für die Neugestaltung das Pflaster ausgetauscht werden.

Wann geht die Asphaltierung los?

Das Regierungspräsidium Freiburg (RP), das für die Asphaltierung der Deckschicht zuständig ist, teilte nun den Beginn der Arbeiten ab Montag, 11. April, zwischen der Einmündung Mühlbachstraße und der Überlinger Straße (B31-alt) mit. Die B34 werde in diesem Bereich wegen der Bauarbeiten komplett gesperrt und der Verkehr wird großräumig über Stockach (B 313 und B 31) umgeleitet, heißt es in der Pressemitteilung.

Fußgänger würden in Ludwigshafen über die nicht betroffenen Gehwege durch die Baustelle geführt und seien daher durch die Baumaßnahme nur sehr geringfügig eingeschränkt. Die Müllabfuhr laufe wie gewohnt. Der Ersatzfahrplan für den ÖPNV könne bei den entsprechenden Busbetrieben auf deren Internetseiten abgerufen werden, so das RP.

Die B34-Baustelle in Ludwigshafen. | Bild: Löffler, Ramona

Erst Vorarbeiten, dann Fräsen und Asphaltieren

Die Arbeiten sollen in mehreren Bauphasen erledigt werden, um die Einschränkungen für Anlieger und Kunden der Geschäfte möglichst gering zu halten. Daher sei von Dienstag, 11. April, bis einschließlich Sonntag, 16. April, trotz der Bauarbeiten die Zufahrt über die B 34 aus westlicher Richtung bei der Firma Sinner möglich. In diesen Tagen gehe es um den Ausbau der restlichen Granitrinnen sowie die Vorbereitung der Kontrollschachtabdeckungen und weitere Kleinigkeiten, erklärt Pressesprecher Matthias Henrich auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Für die Fräs- und Asphaltarbeiten müsse von Montag, 17. April, bis einschließlich Sonntag, 23. April, die Straße komplett gesperrt werden. Deshalb sei im Bereich der Baustelle kein Anlieger- und Kundenverkehr möglich. Für Fußgänger würden gesicherte Querungsmöglichkeiten angeboten, doch das RP könne keine Ersatzparkplätze einrichten.

Für die Restarbeiten zwischen Montag, 24. April, und Freitag, 28. April, sei die Zufahrt für Anlieger und Geschäftskunden wieder über die B34 bei der Firma Sinner möglich, so das RP.