Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Nach der Baustelle kommt die Vorfahrtsänderung! Bei der B34 in Ludwigshafen tut sich Einiges

Zurück zu den 1990er-Jahren? In Bodman-Ludwigshafen steht der nächste Bauabschnitt der Hauptstraße B34 in der Ortsmitte an: An Aschermittwoch geht es weiter und danach wird die Vorfahrt anders.