Ludwigshafen vor 1 Stunde

Die Ampel an der Kreuzung B34/B31-alt in Ludwigshafen soll im Herbst kommen

Der Aufbau der Ampelanlage in Ludwigshafen wird laut Hauptamtsleiter Stefan Burger an die Fahrbahnsanierung in diesem Jahr gekoppelt. Er erläuterte im Gemeinderat, was vorher noch ansteht.