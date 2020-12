Abhol- und Lieferservice in Allensbach

Einen Abhol- und teils auch Lieferservice von Essen bieten folgende Lokale in Allensbach an: Ristorante Gnadensee, Casa Mia, Zum Weinbrunnen, Nane, Asia Wok, Taj Mahal, Café am Rathaus, See Pizza und Kebap, Rigg‘s Burger. In Kaltbrunn das Grillhaus am Riesenberg sowie in Hegne die Meisterklause und Genussreise-Bodensee. Auf der Reichenau sind es Bütezettel, Kreuz, Küferei, Trattoria-Pizzeria Zum Schiff, Kleiner Löwen, Zur Schiffslände, Museums-Café und Café am Kloster sowie im Lindenbühl Enis Sporttreff. (toz)