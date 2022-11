Der Bundeskanzler besucht den Bodensee: Am Samstag, 19. November, wird Olaf Scholz beim Automobilzulieferer ZF in Friedrichshafen erwartet. Im ZF-Forum, dem Hauptsitz des Konzerns, wird sich der deutsche Regierungschef über Herausforderungen in der Automobilindustrie sowie die Transformation von ZF hin zu Elektromobilität informieren. Das hat das Unternehmen am Freitag mitgeteilt.

Neben dem Termin bei ZF ist zudem bekannt, dass der Bundeskanzler beim Landesparteitag der SPD Baden-Württemberg in Friedrichshafen eine Rede halten wird. Das Motto der Verantsaltung: „Gemeinsam packen wir das“.

Laut Ankündigung der Landes-SPD soll es um die Frage gehen, wie angesichts der „Zeitenwende“ allen Menschen in Baden-Württemberg gerechte Chancen in der Gesellschaft ermöglicht werden können.

Friedrichshafen Prominenter Besucher am 19. November! Und das hat nichts mit „Wetten, dass...?“ zu tun Das könnte Sie auch interessieren

Auch ein neuer Landesvorstand soll gewählt werden. Neben dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz sind als Höhepunkte die Rede des SPD-Landesvorsitzenden Andreas Stoch sowie ein Grußwort der Parteivorsitzenden Saskia Esken angekündigt.