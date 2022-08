In Markdorf sorgten Ende MaiBeatrice Egli, Nico Santos, Gentleman und die Spider Murphy Gang für Stimmung, Wincent Weiss und Alvaro Soler traten in Tettnang auf. Ben Zucker und Max Giesinger verzauberten das Publikum in Meersburg, Hubert von Goisern, Sarah Connor und Jonas Kaufmann wurden in Salem gefeiert. Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Der Auftritt von James Blunt in Salem musste wetterbedingt abgesagt werden. Der SÜDKURIER blickt auf die großen Open-Air-Konzerte 2022 zurück.

Die Fans auf dem Marktplatz in Markdorf warten gespannt auf Nico Santos. | Bild: Lippisch, Mona

Markdorf: Euphorie auf dem Marktplatz

Den Auftakt zum viertägigen Festival auf dem Marktplatz macht Beatrice Egli. Die Schweizer Schlagersängerin ist gut gelaunt und freutsich wieder auf der Bühne zu stehen. Bereits für 2020 war der Auftritt geplant gewesen, das Festival musste coronabedingt mehrmals verschoben werden. Umso mehr freuen sich die Besucher, dass das Konzert endlich stattfindet. Hier geht es zu den Bildern.

2000 Fans feiern Beatrice Egli. Die Schweizer Schlagersängerin hat sichtlich Spaß auf der Bühne. | Bild: Jäckle, Reiner

Nico Santos verbreitet gute Laune unter 3000 Fans auf dem Marktplatz. | Bild: Lippisch, Mona

Am zweiten Abend sorgt Teenie-Schwarm Nico Santos für strahlende Gesichter. Der ehemalige „Voice of Germany“-Juror tritt vor 3000 Fans auf. Es wird getanzt, gelacht und natürlich gesungen. Neben bekannten Hits wie „Safe“, „Rooftop“ und „Better“ spielt Nico Santos in den fast zwei Stunden auch weniger namhafte Stücke. Die Fans sind sich am Ende einig:Eintolles Konzert.

Auch bei Gentleman sind sich alle einig. Obwohl der Reggae-Star bei seinem Konzert gesundheitlich angeschlagen ist, machen er und die Fans das Beste aus der Situation. „Das ist mein schlechtestes Konzert seit 30 Jahren. Ihr seid so süß, unfassbar. Danke für die Vibes“, sagt der Kölner Sänger. Es ist bereits sein zweiter Auftritt in Markdorf.

Gentleman hat seine Fans im Griff. Auch wenn der Sänger bei seinem Auftritt in Markdorf gesundheitlich angeschlagen ist, sind die Besucher begeistert. | Bild: Christiane Keutner

Die Spider Murphy Gang ist ebenfalls nicht zum ersten Mal in Markdorf. Mit dem Auftritt der bayrischen Kultband enden die OpenAirs. „Skandal im Sperrbezirk“ und „Schickeria“ sind die lautesten Momente beim Konzert, das ganze Familien mitfeiern. „Wir kommen jetzt jedes Jahr nach Markdorf“, kündigt Günther Sigl an. Bis es wieder soweit ist, gibt es hier nochmal ein paar Impressionen.

So sieht Spielfreude aus: Willie Duncan und Günther Sigl von der Spider Murphy Gang. | Bild: Jörg Büsche

Meersburg: Ben Zucker und Max Giesinger begeistern

Beim Meersburg Open Air beweist Schlager-Rocker Ben Zucker, dass er nicht nur stimmgewaltig über die große Liebe singt, sondern auch Partystimmung verbreitet. Auf dem Platz stehen mehr als 2000 Menschen, die Zucker zujubeln. Lautstark und mit kratziger Stimme singt er die Textzeilen und alle singen mit. Künstler und Zuschauer sind glücklich – endlich wieder Konzerte. Hier finden Siedie schönstenBilder.

Stimmgewaltig und gefühlvoll: Schlager-Rocker Ben Zucker singt nicht nur über die große Liebe singt, sondern verbreitet auch Partystimmung. | Bild: Jäckle, Reiner

Max Giesinger sucht bei seinem Konzert den Kontakt mit dem Publikum. | Bild: Jäckle, Reiner

MaxGiesingersorgt einen Abend spätermit neuen und alten Titeln sowie großer Show für Stimmung. Der 33-Jährige wurde durch seine Lieder „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ bekannt. Diese hat er natürlich auch in Meersburg mit im Gepäck. Er mischt sich unter die Zuschauer, die Lichtshow ist stets angepasst, von der Bühne werden mehrfach Luftschlangen abgeschossen. Ein toller Konzertabend – blicken Sie mit uns zurück.

Die erste Reihe beim Max Giesinger-Konzert in Meersburg. | Bild: Jäckle, Reiner

Tettnang: Wincent Weiss und Alvaro Soler verzaubern

Beim Schlossgarten-Open-Air in Tettnang begeistern Wincent Weiss und Alvaro Soler ein vorwiegend jüngeres Publikum. WincentWeiss hat die Herzen seines Publikums im Sturm erobert. Seine Hits wie „Hier mit Dir“, „Die guten Zeiten“ und „Kaum Erwarten“ können alle textsicher mitsingen. Alvero Soler überzeugt ebenfalls mit seiner Musik und seiner sympathischen Art.

Wincent Weiss begeistert 3600 Fans in Tettnang mit Hits wie „Musik sein“, „Kaum Erwarten“ und „Feuerwerk“. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Fan-Aktion beim Wincent Weiss-Konzet in Tettnang. Für das Lied „Feuerwerk“ haben Sarah Kaulitzki, Selina Tarnutzer und Talena Hilzbrich aus Lindau, Gottmadingen und der Schweiz 900 Zettel mit dem Wort „Danke“ und Textschnipseln aus dem Song beschrieben und vor dem Konzert verteilt. Als der Song gespielt wird, halten die Fans die Zettel in die Luft. | Bild: Santini, Jenna

Alvaro Soler beim Schlossgarten Open Air in Tettnang. | Bild: Claudia Wörner

Salem: Gute Stimmung trotz Regen

Vier Konzerte sind am Schloss Salem geplant, drei finden letztlich statt. Den Anfang macht Hubert vonGoisern. Er liefert einen musikalisch anspruchsvollen wie unterhaltsamen Start vor 3500 Fans. Im Mittelpunkt steht sein aktuelles Album „Zeiten und Zeichen“. Musikkritiker bescheinigen dem 69-Jährigen einen Stil zwischen Rock und traditioneller Volksmusik – den Fans gefällt‘s.

Hubert von Goisern bietet mit seinen Musikern einen Ritt durch sein aktuelles Album, selbst zwei Regengüsse stören nicht. | Bild: Santini, Jenna

Die deutsche Soul- und Popsängerin Sarah Connor zeigt, dass nicht nur in ihrer Stimme Feuer steckt. | Bild: Jäckle, Reiner

Ausverkauft ist das Konzert von Sarah Connor. Die Besucher tanzen den ganzen Abend – trotz Gewitter. Die Popsängerin bringt das Publikum zum Schwitzen – mal energiegeladen, mal ausgelassen, mal melancholisch. Das Gewitter zieht weiter. Und nicht nur Fans aus der Umgebung sind wegen Sarah Connor nach Salem gekommen, sondern auch von weiter weg angereist. Bilder von den Besuchern finden Sie hier.

Irmi Vonier, Corina Rinner und Michelle Bauer (von links) aus Österreich freuen sich auf Sarah Connor. | Bild: Lippisch, Mona

Auf ein außergewöhnliches Erlebnis hoffen die Besucher des Sommernachtskonzerts mit Opernstar Jonas Kaufmann Anfang August. Das gut drei Stunden währende musikalische Feuerwerk, das der Münchener Star-Tenor abfeuert, übertrifft die meisten Erwartungen. Der Abend sorgt für viel Freude.

Das Schlossambiente in Salem bietet ein besonderes Flair, wie auch bei dem Konzert von Jonas Kaufmann. | Bild: Martina Wolters

Nur einen Tag später sieht die Konzert-Welt in Salem anders aus. Enttäuschung bei den James-Blunt-Fans. Eine hartnäckige Gewitterfront macht den Auftritt des britischen Sängers unmöglich. Das Gelände muss geräumt werden. Zunächst hoffen die Veranstalter noch auf einen verspäteten Beginn, doch letztlich muss die Veranstaltung komplett abgesagt werden. Wie Sie die Tickets zurückerstattet bekommen, erfahren Siehier.

Das Konzert von James Blunt in Salem muss wegen schwerem Gewitter abgesagt werden. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

Friedrichshafen: Nächstes Jahr wieder am Graf-Zeppelin-Haus?

In Friedrichshafen fanden 2022 keine große Open-Air-Konzerte am Graf-Zeppelin-Haus statt. 2018 wurde auf dem Freigelände noch gefeiert, 2019 wurde wegen eines drohenden Rechtsstreits die Veranstaltung nach drinnen verlegt, ab 2020 wegen Corona gar nicht mehr. Ob das Format noch eine Zukunft hat, lesen Sie hier. Die Häfler mussten allerdings nicht ganz auf Konzerte im Freien verzichten, im Juli fand das Open-Air-Festival im Culturhaus Caserne statt, bei dem unter anderem MilkyChance und Alice Merton auftraten.