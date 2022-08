Als vor 20 Uhr ein schweres Gewitter aufzog, ließen die Veranstalter am Freitagabend das Konzertgelände vor dem Schloss in Salem räumen. Tausende Besucher warteten hier auf den Auftritt des britischen Singer-Songwriters James Blunt, der im Rahmen der Salem Open Airs gastierte. Die Veranstalter forderten die Besucher per Lautsprecherdurchsagen auf, in ihren Autos Schutz vor der nahenden Gewitterfront zu suchen.

Konzert sollte mit Verzögerung um 21.15 Uhr starten

Geplant war zunächst, mit einer Verzögerung gegen 21.15 Uhr in den Konzertabend zu starten. So hatten es die Veranstalter durchgesagt. Doch kurz vor diesem Zeitpunkt kam schließlich das endgültige Aus: Die Veranstalter sagten den Konzertabend ab, da das Wetter sich nicht besserte.